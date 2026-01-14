Mi cuenta

Diario de Ferrol

Laracha

A Laracha destina el POS+ Adicional a gasto corriente y a mobiliario y equipos para el área de Servicios Sociales

El Concello percibirá un total de 118.000 euros con cargo al citado programa de la Diputación Provincial de A Coruña

Manuel Froxán Rial
14/01/2026 19:06
Un momento de la sesión plenaria celebrada ayer en la Casa da Cultura
Un momento de la sesión plenaria celebrada ayer en la Casa da Cultura
Cedida
A Laracha fue otro de los municipios de la comarca de Bergantiños cuya corporación se reunió este miércoles en sesión extraordinaria de pleno para abordar la propuesta del grupo de gobierno relativa a la participación del Concello en el POS+ Adicional 2026 para gastos sociales extraordinarios y el destino a dar a esos fondos. 

Dicha propuesta salió en este caso adelantó por unanimidad de los tres grupos que conforman la corporación. 

Al Ayuntamiento de A Laracha le corresponden por este programa un total de 118.354,15 euros, que destinará a financiar gasto corriente e inversiones. 

El apartado más amplio es el de gasto corriente, que asciende a 96.372, 54 euros.

 Esta ayuda permitirá ampliar la dotación del fondo de emergencia social, cubrir parte de la aportación municipal al servicio de ayuda en el hogar (SAF) y financiar programas de carácter social como ‘A memoria da Laracha’ dirigido a la prevención de la soledad no deseada, ‘Educa en positivo’ que es complementario de educación y apoyo familiar y ‘A Laracha acolle’ de alfabetización para personas inmigrantes, así como la elaboración de estudios sobre el bienestar emocional y la salud mental de la infancia y la adolescencia del municipio y de diagnosis sobre la soledad no deseada, incluyendo la programación de actividades para abordar dicha problemática. 

Al apartado de inversiones se reservan 21.981,61 euros, que se destinarán a la adquisición de equipamientos informáticos y mobiliario que faciliten y mejoren la gestión del personal municipal adscrito al departamento de Servicios Sociales. 

El alcalde, José Manuel López Varela, defiende que los fondos del POS+ Adicional van a “programas necesarios que atenden a cuestións relativas á xuventude e a un apartado potente como o da soidade non desexada, que require de políticas específicas para resolver a problemática dese colectivo”.

El PSOE critica que el dinero no vaya todo para gasto social

El grupo municipal del PSOE se mostró muy crítico con la decisión de invertir casi 22.000 euros en equipos informáticos y mobiliario. 

La portavoz del grupo Inés Ramos habla de “unha falta de acción política e de coñecemento da realidade que o PP destine esa cantidade a comprar un equipamento de oficina”. 

Para la edil se trata de “unha forma perversa de gastar fondos públicos que deberían ser destinados de xeito directo á asistencia aos veciños e veciñas da Laracha que o precisan de xeito inmediato”.

 Ramos recordó que en el pleno de los presupuestos el PSOE votó a favor “por responsabilidade política, porque aquí se solicitan fondos para atender á veciñanza, pero estes 21.000 euros terían que empregarse en axudas para atención a veciños e veciñas que o necesiten”.

