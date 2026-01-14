Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Laracha

El Concello de A Laracha y Axober buscan vías de colaboración en materias de empleo, industria y formación

Ambas partes se muestran muy satisfechas tras la reunión mantenida esta semana

Redacción
14/01/2026 19:10
La reunión se llevó a cabo en el Edificio Administrativo de A Laracha
La reunión se llevó a cabo en el Edificio Administrativo de A Laracha
Cedida
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_fundacion_vs_251121_tamara
0620_matraz_redideal_251121_carlos
0620_obradoiro_redideal_251121_tamara
0620_resonac_redideal_251125_tamara
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_liceo_redideal_251121_tamara

El alcalde de A Laracha, José Manuel López Varela, la concejala de Promoción Económica, Rocío López, y la agente de desarrollo local, Ana Carmen Jiménez, se reunieron con representantes de la Asociación de Xóvenes Empresarios de Bergantiños con el fin de buscar nuevas fórmulas de colaboración entre ambas entidades y de dar continuidad y reforzar la cooperación institucional en ámbitos estratégicos para el desarrollo económico del municipio. 

Por parte de Axober asistieron su presidente, Diego Iglesias, la vocal Lucía Graña y la administrativa Kely Villar. 

Durante el encuentro se analizaron posibles líneas de trabajo conjunto, especialmente vinculadas al Programa Integrado de Empleo y a la bolsa de empleo del Concello como herramientas llave para facilitar la inserción laboral y dar respuesta a las necesidades reales del tejido empresarial local. 

Otro de los asuntos abordados fue la posibilidad de organizar un gran evento empresarial en A Laracha que implique a distintos sectores económicos con la finalidad de fomentar el networking, la visibilidad de las empresas y la dinamización de la actividad económica en el municipio. 

En el ámbito de la formación se puso en valor la colaboración que Axober está manteniendo con los nuevos cursos de FP implantados en A Laracha, siempre en coordinación con el IES Agra de Leborís y la Xunta. 

Desde el Concello se valoró de forma muy positiva la implicación de Axober en estas iniciativas y su disposición a colaborar en el impulso del empleo, de la formación y del emprendimiento. 

Axober, por su parte, trasladó su voluntad de seguir trabajando en el conjunto de la comarca, reforzando la cooperación público-privada como vía para generar nuevas oportunidades.

0620_sergio_ruiz_redideal_251212_carlos
0620_talleres_hercules_redideal_251121_veronica
0620_tinytown_redideal_251121_veronica
0620_bico_redideal_251125_tamara
0620_buceo_galicia_redideal_251121_cristina
0620_casa_marabina_redideal_251121_carlos
0620_danza_10_redideal_251121_tamara
0620_hitos_redideal_251121_tamara
0620_mampaplus_redideal_251121_cristina
0620_mayores_redideal_251121_tamara
0620_opticalia_redideal_251121_veronica

Te puede interesar

Acto de colocación de la primera piedra de la planta de carbón vegetal de Xeal en Dumbría

La nueva planta de carbón de Dumbría, clave para el futuro de Xeal en Galicia
A. Pérez Cavolo
Cocido de Campal en su edición del pasado año

La Asociación Campal prepara su cocido social para el 7 de febrero en Buño
Redacción
Una escena de la función este miércoles en el IES carballés Alfredo Brañas

Alumnado del Alfredo Brañas reflexiona sobre el bullying a través del teatro
Redacción
Concurso de disfraces en Fisterra el pasado año

Fisterra calienta motores para su Entroido más tradicional
Redacción