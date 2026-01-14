El Concello de A Laracha y Axober buscan vías de colaboración en materias de empleo, industria y formación

La reunión se llevó a cabo en el Edificio Administrativo de A Laracha Cedida

El alcalde de A Laracha, José Manuel López Varela, la concejala de Promoción Económica, Rocío López, y la agente de desarrollo local, Ana Carmen Jiménez, se reunieron con representantes de la Asociación de Xóvenes Empresarios de Bergantiños con el fin de buscar nuevas fórmulas de colaboración entre ambas entidades y de dar continuidad y reforzar la cooperación institucional en ámbitos estratégicos para el desarrollo económico del municipio.

Por parte de Axober asistieron su presidente, Diego Iglesias, la vocal Lucía Graña y la administrativa Kely Villar.

Durante el encuentro se analizaron posibles líneas de trabajo conjunto, especialmente vinculadas al Programa Integrado de Empleo y a la bolsa de empleo del Concello como herramientas llave para facilitar la inserción laboral y dar respuesta a las necesidades reales del tejido empresarial local.

Otro de los asuntos abordados fue la posibilidad de organizar un gran evento empresarial en A Laracha que implique a distintos sectores económicos con la finalidad de fomentar el networking, la visibilidad de las empresas y la dinamización de la actividad económica en el municipio.

En el ámbito de la formación se puso en valor la colaboración que Axober está manteniendo con los nuevos cursos de FP implantados en A Laracha, siempre en coordinación con el IES Agra de Leborís y la Xunta.

Desde el Concello se valoró de forma muy positiva la implicación de Axober en estas iniciativas y su disposición a colaborar en el impulso del empleo, de la formación y del emprendimiento.

Axober, por su parte, trasladó su voluntad de seguir trabajando en el conjunto de la comarca, reforzando la cooperación público-privada como vía para generar nuevas oportunidades.