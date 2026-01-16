El BNG larachés pide a la Xunta consultas médicas en horario de tarde en el centro de salud

El BNG sigue con la recogida de firmas BNG Laracha

El BNG larachés solicitó en el Parlamento gallego, a través de una iniciativa del diputado Óscar Insua, que la Xunta dote al centro de salud del municipio de un servicio de consultas médicas en horario de tarde. Para ello, el centro médico necesita crear al menos una plaza más de médico y otra de enfermería en dicha franja horaria.

La portavoz del BNG larachés, Carolina Castiñeiras, señala el BNG que los profesionales que atienden en el centro médico están “bastante saturados” y los pacientes tienen que esperar varios días o incluso una semana o más para conseguir cita con el médico de cabecera. “Trátase dunha demanda histórica no único concello de toda a área sanitaria da Coruña, con máis de dez mil habitantes, onde non hai consultas ordinarias en horario de tarde”, afirma.

Castiñeiras señaló que seguirán con la campaña de recogida de firmas que iniciaron en diciembre para que sea atendida su demanda e indicó que los vecinos pueden firmar en los distintos comercios del municipio.

Añade que tampoco se pueden hacer trámites por las tardes ni en el centro larachés ni en e consultorio de Caión, siendo necesaria otra plaza de personal de servicios generales.