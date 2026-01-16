Licitada la renovación de la red de abastecimiento de agua en la avenida Méndez Núñez de Caión

Vista de Caión EC

El Concello larachés ha licitado la ejecución del proyecto de renovación de la red de abastecimiento de agua en la Avenida Méndez Núñez de Caión, con el objetivo de mejorar el servicio y minimizar las pérdidas de agua. Según informó el Concello, esta actuación es a raíz del resultado de la auditoría técnica de la red municipal realizada por el Concello recientemente, en la que se concluyó que las canalizaciones de fibrocemento presentan un mayor número de averías y pérdidas de agua.

La avenida Méndez Núñez cuenta con una canalización de este tipo que será sustituida por otra nueva de polietileno de alta densidad en una distancia de 130 metros. Además de la renovación de la tubería principal, se realizarán también las conexiones con las redes existentes y las acometidas de las viviendas afectadas.

El presupuesto del proyecto alcanza los 48.662,28 euros y será cofinanciado por Augas de Galicia en el marco del programa de subvenciones, en régimen de concurrencia no competitiva, para la ejecución de actuaciones dirigidas a minimizar las pérdidas de agua en municipios con menos de veinte mil habitantes. Estas ayudas han sido convocadas en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, financiado por la Unión Europea-NexGenerationEU.

Esta iniciativa también busca evitar las infiltraciones en la red de saneamiento que se va a ejecutar en la zona do Pino, cerca de la depuradora de O Formigueiro, según explican desde el Concello larachés.