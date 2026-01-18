Los trabajos de mejora viaria en Soandres entran en su recta final, con un importe de 58.000 euros

Obras en Soandres Cedida

La ejecución de las obras de mejora de la red viaria que afectan a la carretera que comunica los núcleos de Encián y As Senras, en Soandres (A Laracha), entraron en su recta final, con las últimas actuaciones. Así lo pudieron comprobar el concejal responsable del área de Obras Públicas, Pablo Cambón, y el edil Manuel García Montes, natural y residente en esta parroquia, durante una visita al lugar.

El proyecto incluye la renovación de la superficie de rodadura y la limpieza de cunetas que ya están ejecutadas en su totalidad para facilitar así el tránsito de los vehículos. También se han perfilado varios taludes para evitar desprendimientos y aumentar la seguridad en la vía.

Solamente queda pendiente la instalación de una barrera de protección en uno de los márgenes para garantizar una circulación más segura ante el desnivel que hay en esa zona, así como la señalización horizontal y vertical. Con este proyecto, el Concello mejora las conexiones entre los núcleos de población de toda la parroquia, y al mismo tiempo facilita un acceso más cómodo y seguro al monasterio de San Pedro, la joya de este municipio. La obra supone una inversión de 58.000 euros cofinanciados por la Diputación a través del Plan Único.