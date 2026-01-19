Mi cuenta

Diario de Ferrol

Laracha

A Laracha inicia su campaña anual de poda de árboles en el campo de la feria de Paiosaco

Los trabajos se ampliarán al resto de centros urbanos así como a espacios públicos de las parroquias del rural

Manuel Froxán Rial
19/01/2026 19:30
La firma larachesa Viveiros Amado es la encargada de realizar los trabajos
La firma larachesa Viveiros Amado es la encargada de realizar los trabajos
Cedida
El Concello de A Laracha acaba de poner en marcha su campaña anual de poda de árboles en espacios públicos, de la que se encarga Viveiros Amado, la empresa larachesa responsable del mantenimiento y conservación de las zonas verdes del municipio. 

Los trabajos han comenzado por el campo de la feria de Paiosaco, en donde esta previsto que se prolonguen por espacio de varios días hasta acabar podando la totalidad de los árboles que embellecen uno de los espacios más representativos del término municipal. 

Siguiendo la planificación prevista, las labores de poda continuarán por otros puntos del municipio. 

En el acceso al núcleo urbano de A Laracha se llevarán a cabo en la avenida Fisterra a la altura de las Torres de Cillobre, así como en parques y plazas -Maximino Canedo, Concello y O Recreo- en los que así se estime oportuno. 

La campaña también llegará a Caión y a parroquias rurales como Montemaior (plaza del Iglesario), Soandres (entorno del monasterio), Golmar (entorno del museo de Os Muíños), Vilaño (plaza de Areosa), Cabovilaño (O Regado), Lendo (O Cruceiro) y Lemaio (Iglesario). 

La campaña anual de poda tiene por triple finalidad la conservación de los árboles, mejorar la imagen y el estado de los espacios públicos y evitar daños por posibles caídas de ramas.

Obradoiros de poda e injerto

 Por otra parte, ante el rotundo éxito de los obradoiros de poda e injerto que comenzaron el pasado sábado con un primer turno al que asistieron 25 personas, el Ayuntamiento acordó abrir un turno más para un total de tres de acuerdo al volumen de personas que mostraron su interés por participar. 

Así, además del ya previsto para este sábado, se realizará otro turno más el día 31 de enero. 

Desde el Concello se pondrán en contacto durante los próximos días con las personas que se encuentran en lista de espera. 

Las inscripciones ya están cerradas.

