El Partido Socialista critica la falta de presupuestos en A Laracha
Los socialistas responsabilizan al alcalde del retraso
La portavoz socialista en A Laracha, Inés Ramos, criticó que el gobierno municipal del Partido Popular aún no tenga aprobados los presupuestos de este año. Según Ramos, esta situación evidencia “incapacidade de xestión, descoñecemento da realidade e un desprezo absoluto pola veciñanza da Laracha”.
Explicó que el PP gobierna con mayoría absoluta, por lo que no necesita negociar con ningún otro partido. Desde el PSOE señalan directamente al alcalde José Manuel López Varela como responsable del retraso. “Demostrou a semana pasada a súa incosistencia como alcalde, cando levou no último minuto a pleno a aprobación das subvencións solicitadas á Deputación”, aseguró Ramos.
Consecuencias
La portavoz advirtió que el atraso tiene consecuencias reales para los vecinos. “Sen orzamento novo non hai novas obras nas parroquias, nin melloras nos servizos, nin novas axudas”, señaló.
Por último, el grupo socialista exigió al gobierno local que presente cuanto antes las cuentas municipales y explique públicamente por qué no cumplió los plazos. “A maioría absoluta debería servir para facer as cousas máis rápido e mellor, non para chegar tarde”, concluyó Ramos.