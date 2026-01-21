Concedida la licencia de obra para levantar una nueva nave industrial en el polígono larachés

Un vial del polígono larachés EC

La Xunta de Goberno Local de A Laracha acordó en su reunión de este miércoles conceder la oportuna licencia de obra para la construcción de una nueva nave industrial en el parque empresarial a la firma local Rodríguez Amado, dedicada al sector de la fontanería en la construcción y a las obras hidráulicas.

El Concello hace una valoración positiva porque la iniciativa favorecerá la generación de nuevas oportunidades de empleo, reforzando el modelo de crecimiento sostenible ligado al tejido empresarial del término municipal.

Se destaca también que la empresa promotora sea local y que apueste por crecer y generar actividad económica en el municipio.

Además, este proyecto permite seguir avanzando hacia la consolidación del polígono larachés como un referente a nivel gallego, tanto por su capacidad para de atraer inversión como por la creación de un ecosistema económico dinámico y competitivo en este ámbito.

De igual forma, se concedió la licencia de obra para la ampliación de una vivienda unifamiliar en la parroquia de Caión.

El gobierno larachés acordó asimismo concurrir a dos convocatorias de subvenciones dirigidas a la puesta en valor del patrimonio histórico municipal.

Por un lado, está la línea de subvenciones del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico para la financiación de proyectos innovadores para la transformación territorial y la lucha contra la despoblación.

La propuesta del Concello busca seguir poniendo en valor el castro de Montes Claros.

Por otra parte, al amparo del programa de la Diputación de A Coruña para realizar actuaciones de protección especial sobre el patrimonio cultural, se presenta un proyecto centrado en la recuperación de los restos del conjunto arquitectónico de las Torres de Cillobre, cuya primera fase de medidas urgentes tendría por finalidad laa consolidación de las edificaciones existentes.

También se acordó solicitar la participación en la convocatoria de ayudas de la Consellería de Cultura, Lingua e Xuventude para la programación de actividades de dinamización de la lectura en las bibliotecas.