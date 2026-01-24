El programa “Finde na neve” de A Laracha se realizará este año en la estación asturiana de Pajares

A Laracha es uno de los concellos que apuestan por las alternativas de ocio saludables EC

El Concello de A Laracha vuelve a apostar por la iniciativa “Finde na neve” después de la gran acogida obtenida en las sucesivas ediciones.

Con este programa el Ayuntamiento busca facilitar a los niños del municipio la oportunidad de vivir una experiencia enriquecedora fuera de su entorno habitual, fomentando la convivencia, el deporte y el contacto con la naturaleza, al tiempo que se inician en la práctica del esquí, actividad que no siempre está al alcance de todas las familias.

El programa se desarrollará del viernes 20 al domingo 22 de febrero en las instalaciones de la estación invernal y de montaña Valgrande-Pajares, en Asturias.

La cuota que deberán abonar los participantes será de 200 euros, que incluye el transporte en autobús, la estancia con pensión completa en la propia estación, el alquiler del material, el curso de esquí impartido por un profesional y el seguro de viaje.

El plazo de preinscripción se abrirá el lunes 26 de enero y se cerrará el 5 de febrero.

Las solicitudes podrán formalizarse en línea a través del formulario que estará disponible en la web municipal www.alaracha.gal y en las redes sociales del Concello, o de manera presencial en la Casa da Cultura.