La asociación Fonte da Virxe de Estramil renueva su directiva y aprueba sus cuentas anuales

Asamblea de socios de la asociación Fonte da Virxe de Estramil Cedida

La Asociación Cultural y Deportiva Fonte da Virxe de Estramil celebró su asamblea general ordinaria, en la que se procedió a la renovación de la junta directiva que continuará presidida por el empresario Antonio Varela Ríos para los próximos años. En el transcurso de la reunión se incorporaron además dos nuevos miembros al equipo directivo, Pedro y Manuel, con el objetivo de reforzar la gestión y dinamización de la entidad.

Durante la asamblea se presentó el balance económico correspondiente al último ejercicio, que fue aprobado por unanimidad y arrojó un superávit de 19.356 euros. Asimismo, se informó de que a lo largo de este año la asociación ejecutó inversiones por un importe total de 49.000 euros, destinadas a la mejora de instalaciones y al desarrollo de distintas actividades sociales y culturales.

También fue aprobado el balance de actividades, en el que se recogieron las iniciativas impulsadas por la entidad a lo largo del último año, tanto en el ámbito lúdico como en el deportivo y social. A la reunión asistieron cerca de 70 socios, una cifra destacada teniendo en cuenta las bajas temperaturas, las malas condiciones meteorológicas y las ausencias provocadas por procesos gripales.

En el apartado de próximas citas, la directiva recordó que el día 8 de febrero se celebrará una excursión para degustar el tradicional cocido de Lalín, con 42 personas ya inscritas y seis plazas todavía disponibles. Además, se anunció que la siguiente actividad social será el cocido popular que tendrá lugar en Estramil el próximo 7 de marzo.

La asamblea de la asociación concluyó en un ambiente distendido con una degustación de pinchos, jamón asado, vinos y cerveza. Para combatir el frío, se instalaron cañones de calor, lo que permitió prolongar la convivencia entre los asistentes y cerrar la jornada con un marcado carácter festivo y participativo.