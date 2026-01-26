Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Laracha

Pesar en la comarca por la muerte de José Manuel Sánchez Fernández, de 'Casa Sánchez'

El fallecido tenía 60 años y era también muy conocido por su condición de funcionario en el Concello de A Laracha

Redacción
26/01/2026 22:31
Vista de la plaza y del Concello de A Laracha, en donde el fallecido trabajaba como funcionario
Vista de la plaza y del Concello de A Laracha, en donde el fallecido trabajaba como funcionario
EC
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_liceo_redideal_251121_tamara
0620_mampaplus_redideal_251121_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_fundacion_vs_251121_tamara
0620_matraz_redideal_251121_carlos
0620_obradoiro_redideal_251121_tamara
0620_resonac_redideal_251125_tamara
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_bonilla_redideal_251121_veronica

Mucha consternación causó en la tarde de este lunes la noticia de la muerte de José Manuel Sánchez Fernández, de 60 años de edad. 

El fallecido era una persona muy conocida en todo Bergantiños dado que durante muchos años regentó, junto a su hermana, el establecimiento hostelero Casa Sánchez de Erbecedo (Coristanco), famoso sobre todo por sus cocidos. 

Además, ejercía como funcionario en el Concello de A Laracha, en donde destacan que “foi en exemplo de profesionalidade, compromiso e calidade humana”, a la vez que trasladan el pésame a toda su familia y amigos. 

Sus restos mortales se velan en el tanatorio de Santa Marta de Coristanco, de donde saldrán a las 16.45 horas de hoy en dirección a la iglesia parroquial de Erbecedo para oficiar el funeral de cuerpo presente y, seguidamente, darle cristiana sepultura en el cementerio.

0620_sergio_ruiz_redideal_251212_carlos
0620_talleres_hercules_redideal_251121_veronica
0620_tinytown_redideal_251121_veronica
0620_bico_redideal_251125_tamara
0620_buceo_galicia_redideal_251121_cristina
0620_casa_marabina_redideal_251121_carlos
0620_danza_10_redideal_251121_tamara
0620_hitos_redideal_251121_tamara
0620_mayores_redideal_251121_tamara
0620_opticalia_redideal_251121_veronica

Te puede interesar

Pleno de Carballo celebrado este lunes

Las arcas de la Costa da Morte recibirán más de 35,6 millones de los tributos del Estado
A. Pérez Cavolo
El vehículo salió por el sentido contrario y acabó encajonado en el quitamiedos

Herido un joven que sufrió una salida de vía y se empotró contra el guardarraíl en Canduas
Redacción
Jugadores del San Ramón celebrando un gol

Máxima igualdad en la parte alta de la tabla de División de Honor y Primera División de veteranos
Manuel Froxán Rial
Un once inicial del Bergantiños B en la temporada 2025-26

Bergan B y Atlético Cercedense empatan en Mesía y Aranga
Manuel Froxán Rial