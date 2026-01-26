Pesar en la comarca por la muerte de José Manuel Sánchez Fernández, de 'Casa Sánchez'

Vista de la plaza y del Concello de A Laracha, en donde el fallecido trabajaba como funcionario EC

Mucha consternación causó en la tarde de este lunes la noticia de la muerte de José Manuel Sánchez Fernández, de 60 años de edad.

El fallecido era una persona muy conocida en todo Bergantiños dado que durante muchos años regentó, junto a su hermana, el establecimiento hostelero Casa Sánchez de Erbecedo (Coristanco), famoso sobre todo por sus cocidos.

Además, ejercía como funcionario en el Concello de A Laracha, en donde destacan que “foi en exemplo de profesionalidade, compromiso e calidade humana”, a la vez que trasladan el pésame a toda su familia y amigos.

Sus restos mortales se velan en el tanatorio de Santa Marta de Coristanco, de donde saldrán a las 16.45 horas de hoy en dirección a la iglesia parroquial de Erbecedo para oficiar el funeral de cuerpo presente y, seguidamente, darle cristiana sepultura en el cementerio.