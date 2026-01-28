Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Laracha

PSOE y BNG de A Laracha llevan al pleno iniciativas sobre el SAF, sanidad, movilidad y patrimonio

Los nacionalistas rechazan el acuerdo de la Xunta y la Fegamp para financiar el servizo de axuda no fogar

Redacción
28/01/2026 22:24
Minuto de silencio previo a la celebración del pleno hoy en A Laracha
Minuto de silencio previo a la celebración del pleno en A Laracha
CEDIDA
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_fundacion_vs_251121_tamara
0620_matraz_redideal_251121_carlos
0620_obradoiro_redideal_251121_tamara
0620_resonac_redideal_251125_tamara
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_liceo_redideal_251121_tamara
0620_mampaplus_redideal_251121_cristina

El Pleno ordinario de enero en A Laracha estará marcado por un amplio bloque de iniciativas presentadas por la oposición, con propuestas del BNG y del PSOE centradas en servicios sociales, sanidad, transporte, patrimonio y seguridad viaria, asuntos que ambos grupos consideran de especial impacto para la vida diaria de la vecindad. 

El BNG llevará a la sesión cuatro mociones de ámbito autonómico con repercusión local, aunque solo podrá defender tres por limitación reglamentaria. Una de ellas se refiere a la financiación del Servizo de Axuda no Fogar (SAF). Los nacionalistas rechazan el acuerdo entre la Xunta y la Fegamp por considerarlo insuficiente y sostienen que traslada a los concellos un coste que no les corresponde. Reclaman un modelo de financiación que cubra el coste real del servicio y garantice su carácter público. 

Otra moción aborda la reciente modificación de la Lei de Patrimonio, que, según el BNG, desplaza a los ayuntamientos la responsabilidad económica y de gestión. En el caso de A Laracha, esta cuestión cobra especial relevancia tras la declaración como BIC de las Torres de Cillobre, lo que implica mayores exigencias de conservación.

 El grupo también llevará al pleno el conflicto del transporte de viajeros por carretera, instando a la Xunta a implicarse en su resolución por ser la administración contratante y reguladora del servicio. En materia sanitaria, el BNG continuará su campaña para exigir consultas de atención primaria en horario de tarde y un refuerzo de personal. Considera que los tiempos de espera actuales son excesivos y anima a la ciudadanía a sumarse a la movilización convocada en Santiago en defensa de la sanidad pública.

 Además, formulará preguntas sobre dos vertidos recientes —uno con animales muertos en un río y otro con espuma en la zona de Leborís—, pedirá aclaraciones sobre el proyecto de central hidráulica reversible de Montemaior y solicitará la reposición del alumbrado del paseo do Saldorio, en Caión. 

Por su parte, el PSOE presentará tres iniciativas. Una de ellas busca modificar la normativa de la piscina municipal para que no se cobre la cuota cuando la instalación esté cerrada por mantenimiento o descansos del personal. La portavoz socialista, Inés Ramos, defiende que “o cobro debe estar vinculado ao uso real do servizo”.

 Otra propuesta se centra en la seguridad peatonal en la avenida de Fisterra (AC-552), a la altura de la panadería Herminia, donde persisten marcas de un antiguo paso de peatones que generan confusión y riesgo de atropello. La tercera iniciativa pedirá explicaciones sobre movimientos de tierras realizados en el entorno del castro de Santa Baia, en Soandres, por tratarse de una zona de alta sensibilidad arqueológica. La sesión se celebrará este jueves en la Casa da Cultura.

0620_sergio_ruiz_redideal_251212_carlos
0620_talleres_hercules_redideal_251121_veronica
0620_tinytown_redideal_251121_veronica
0620_bico_redideal_251125_tamara
0620_buceo_galicia_redideal_251121_cristina
0620_casa_marabina_redideal_251121_carlos
0620_danza_10_redideal_251121_tamara
0620_hitos_redideal_251121_tamara
0620_mayores_redideal_251121_tamara
0620_opticalia_redideal_251121_veronica

Te puede interesar

El edificio es el complejo más grande del municipio. y cuenta con piscina comunitaria en la parte alta de Canido

Hasta en 121.000 euros se cotizan los últimos pisos de obra nueva en Malpica
A. Pérez Cavolo
Luis García, director de Fonteboa, y José Luis Antuña, consejero de Quescrem, durante la jornada

Coristanco analiza el sector lácteo
Redacción
Zona de actuacion en la calle Noguera de Camariñas

Camariñas destinará parte del POS a la humanización de dos calles
Redacción
El último programa formativo en Baio

Abre el plazo para anotarse en el programa de la Universidade Sénior en Baio
Redacción