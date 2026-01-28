PSOE y BNG de A Laracha llevan al pleno iniciativas sobre el SAF, sanidad, movilidad y patrimonio

Minuto de silencio previo a la celebración del pleno en A Laracha CEDIDA

El Pleno ordinario de enero en A Laracha estará marcado por un amplio bloque de iniciativas presentadas por la oposición, con propuestas del BNG y del PSOE centradas en servicios sociales, sanidad, transporte, patrimonio y seguridad viaria, asuntos que ambos grupos consideran de especial impacto para la vida diaria de la vecindad.

El BNG llevará a la sesión cuatro mociones de ámbito autonómico con repercusión local, aunque solo podrá defender tres por limitación reglamentaria. Una de ellas se refiere a la financiación del Servizo de Axuda no Fogar (SAF). Los nacionalistas rechazan el acuerdo entre la Xunta y la Fegamp por considerarlo insuficiente y sostienen que traslada a los concellos un coste que no les corresponde. Reclaman un modelo de financiación que cubra el coste real del servicio y garantice su carácter público.

Otra moción aborda la reciente modificación de la Lei de Patrimonio, que, según el BNG, desplaza a los ayuntamientos la responsabilidad económica y de gestión. En el caso de A Laracha, esta cuestión cobra especial relevancia tras la declaración como BIC de las Torres de Cillobre, lo que implica mayores exigencias de conservación.

El grupo también llevará al pleno el conflicto del transporte de viajeros por carretera, instando a la Xunta a implicarse en su resolución por ser la administración contratante y reguladora del servicio. En materia sanitaria, el BNG continuará su campaña para exigir consultas de atención primaria en horario de tarde y un refuerzo de personal. Considera que los tiempos de espera actuales son excesivos y anima a la ciudadanía a sumarse a la movilización convocada en Santiago en defensa de la sanidad pública.

Además, formulará preguntas sobre dos vertidos recientes —uno con animales muertos en un río y otro con espuma en la zona de Leborís—, pedirá aclaraciones sobre el proyecto de central hidráulica reversible de Montemaior y solicitará la reposición del alumbrado del paseo do Saldorio, en Caión.

Por su parte, el PSOE presentará tres iniciativas. Una de ellas busca modificar la normativa de la piscina municipal para que no se cobre la cuota cuando la instalación esté cerrada por mantenimiento o descansos del personal. La portavoz socialista, Inés Ramos, defiende que “o cobro debe estar vinculado ao uso real do servizo”.

Otra propuesta se centra en la seguridad peatonal en la avenida de Fisterra (AC-552), a la altura de la panadería Herminia, donde persisten marcas de un antiguo paso de peatones que generan confusión y riesgo de atropello. La tercera iniciativa pedirá explicaciones sobre movimientos de tierras realizados en el entorno del castro de Santa Baia, en Soandres, por tratarse de una zona de alta sensibilidad arqueológica. La sesión se celebrará este jueves en la Casa da Cultura.