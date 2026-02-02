Mi cuenta

Diario de Ferrol

Laracha

El Concello de A Laracha niega obras y alerta sobre bulos en referencia al CEIP Otero Pedrayo

Aclaran que no se está realizando ninguna actuación y que el aumento de tráfico se debió a la huelga de transporte escolar.

Redacción
02/02/2026 22:24
Accesos CEIP Otero Pedrayo. Cedida
Accesos CEIP Otero Pedrayo. Cedida
 El Concello de A Laracha afirma que es falso que se estén ejecutando obras en el entorno del CEIP Ramón Otero Pedrayo. También niegan que la carretera esté llena de lama; las pequeñas pozas aparecidas estos días son consecuencia del mal tiempo y habituales en episodios de fuertes lluvias y que no se debe a una situación de peligro generalizado. 

Sí se registró un volumen de tráfico superior al habitual y retenciones debido a la huelga de transporte escolar y la ausencia de autobuses. “Trátase dun feito excepcional que, loxicamente, tivo impacto nun centro ao que acoden diariamente máis de 600 alumnos”, explican desde el gobierno local. 

El Concello considera especialmente grave que el grupo municipal socialista difunda bulos sobre la seguridad en la contorna escolar y la tranquilidad de las familias. “A crítica política é lexítima, pero debe basearse en información veraz e contrastada, especialmente cando afecta o colexio con maior número de alumnos do municipio”, expresaron en un comunicado. 

