A Laracha dara a conocer el plan director de las Torres de Cillobre el día 10 de febrero

Vista de lo que queda de las Torres de Cillobre, una construcción defensiva levantada en el siglo XIV Cedida

El Concello de A Laracha presentará a la ciudadanía el plan director del recinto que alberga los restos del conjunto arquitectónico de las antiguas Torres de Cillobre, un documento clave para avanzar en la recuperación, puesta en valor y reaprovechamiento social y cultural de este enclave histórico.

Será en un acto público que se realizará el martes de la próxima semana, día 10 de febrero, a partir de las 19:30 horas en la Casa da Cultura de A Laracha.

El plan director fue redactado por la empresa especializada Trivium Estrategias en Cultura y Turismo, y la presentación será a cargo de su responsable de proyectos, Leo González, quien explicará cuál es la situación actual del recinto, que potencialidades presenta y cuáles son las actuaciones previstas a corto, medio y largo plazo para ponerlo en valor.

Las torres de Cillobre, levantadas en el siglo XIV y destruidas en la revuelta irmandiña del siglo XV, constituyen uno de los símbolos históricos más significativos de A Laracha, hasta el punto de figurar en el escudo municipal.

A través de este documento el Concello da un paso firme para recuperar los restos que se conservan —la vivienda de la torre, parte del muro perimetral y el hórreo anexo— y transformar el recinto en un espacio de referencia cultural.

El documento establece una estrategia global que combina investigación arqueológica, propuestas de musealización, acciones de divulgación y usos culturales y turísticos, sentando las bases para futuros proyectos tangibles como la señalización interpretativa, la organización de visitas guiadas o la creación de un centro de interpretación.

El Concello anima al vecindario a acudir al acto del próximo martes y aprovechar la oportunidad para conocer mejor la historia de las Torres de Cillobre y participar activamente en su proceso de recuperación.