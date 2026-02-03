Mi cuenta

A Laracha dara a conocer el plan director de las Torres de Cillobre el día 10 de febrero

El Concello invita a la ciudadanía a acudir al acto para conocer este documento clave para recuperar y poner en valor dicho espacio

Redacción
03/02/2026 22:10
Vista de lo que queda de las Torres de Cillobre, una construcción defensiva levantada en el siglo XIV
Cedida
El Concello de A Laracha presentará a la ciudadanía el plan director del recinto que alberga los restos del conjunto arquitectónico de las antiguas Torres de Cillobre, un documento clave para avanzar en la recuperación, puesta en valor y reaprovechamiento social y cultural de este enclave histórico.

 Será en un acto público que se realizará el martes de la próxima semana, día 10 de febrero, a partir de las 19:30 horas en la Casa da Cultura de A Laracha. 

El plan director fue redactado por la empresa especializada Trivium Estrategias en Cultura y Turismo, y la presentación será a cargo de su responsable de proyectos, Leo González, quien explicará cuál es la situación actual del recinto, que potencialidades presenta y cuáles son las actuaciones previstas a corto, medio y largo plazo para ponerlo en valor. 

Las torres de Cillobre, levantadas en el siglo XIV y destruidas en la revuelta irmandiña del siglo XV, constituyen uno de los símbolos históricos más significativos de A Laracha, hasta el punto de figurar en el escudo municipal. 

A través de este documento el Concello da un paso firme para recuperar los restos que se conservan —la vivienda de la torre, parte del muro perimetral y el hórreo anexo— y transformar el recinto en un espacio de referencia cultural. 

El documento establece una estrategia global que combina investigación arqueológica, propuestas de musealización, acciones de divulgación y usos culturales y turísticos, sentando las bases para futuros proyectos tangibles como la señalización interpretativa, la organización de visitas guiadas o la creación de un centro de interpretación. 

El Concello anima al vecindario a acudir al acto del próximo martes y aprovechar la oportunidad para conocer mejor la historia de las Torres de Cillobre y participar activamente en su proceso de recuperación.

