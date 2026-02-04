Mi cuenta

Dos conductoras resultan heridas en una colisión frontal ocurrida en A Laracha

Una de ellas quedó atrapada en el habitáculo y tuvo que ser excarcelada por bomberos y sanitarios

Redacción
04/02/2026 21:30
La parte frontal de los dos vehículos implicados quedó totalmente destrozada
M.N.R.
La capital larachesa fue escenario a primeras horas de la tarde de este miércoles de un aparatoso accidente de tráfico que se saldó con dos personas heridas, las conductoras de los vehículos implicados en el siniestro. 

Los hechos ocurrieron poco después de las 14.30 horas al paso de la AC-552 por el núcleo de Cillobre, situado en la salida de la capital municipal en dirección a Arteixo, concretamente en el punto kilométrico 20,200 de la citada carretera comarcal. 

En ese punto colisionaron de forma frontal dos turismos, un Seat y un Toyota Avensis, en los que solo viajaban las conductoras. 

La que iba al volante del Seat quedó atrapada en el habitáculo, aunque en principio no parecía sufrir lesiones de gravedad. 

El 112 se encargó de movilizar a los servicios de emergencias, de tal forma que de inmediato se desplazaron al lugar dos ambulancias con soporte vital básico (SVB), sanitarios del PAC de A Laracha, Bomberos del Parque Provincial de Carballo, Policía Local y Protección Civil de A Laracha, así como una patrulla de la Guardia Civil de Tráfico. 

Los bomberos se encargaron de liberar a la persona atrapada y de ayudar al personal sanitario a sacarla del vehículo. 

Tanto ella como la conductora del Avensis, que sufrió heridas diversas, fueron trasladadas al Chuac en ambulancia. 

La Policía Local y los efectivos de Protección Civil se ocuparon de regular el tráfico debido a que el accidente provocó retenciones importantes en la carretera A Coruña-Cee (AC-552).

