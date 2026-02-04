El sorteo 'Mi día' de la ONCE deja un premio de 3.000 euros en A Laracha

Vendedor de la ONCE EC

El sorteo 'Mi día' de la ONCE ha dejado en A Laracha un premio de 3.000 euros, en un boleto que ha premiado la fecha favorita de la persona ganadora, en el sorteo de este martes, 3 de febrero.

Isabel Conde Landeira es la vendedora de la ONCE que ha dado este premio desde su ruta de venta por este municipio coruñés. 'Mi día' de la ONCE es un juego en el que hay que elegir una fecha de entre las 36.525 comprendidas en un periodo de 100 años.

Además, cada combinación llevará asignado automáticamente un Número de la Suerte comprendido entre el 1 y el 11. El importe por combinación es de 1 euro. 'Mi día' de la ONCE celebra sorteos todos los días.