A Laracha refuerza la coordinación institucional contra la violencia de género

Los representantes de las distintas instituciones durante la reunión | cedida

A Mesa de coordinación interinstitucional contra a violencia de xénero celebró ayer una nueva reunión en el Edificio Administrativo de A Laracha.

El encuentro tuvo como objetivo continuar reforzando la coordinación entre los distintos sectores profesionales implicados en la prevención, detección y atención de las situaciones de violencia de género.

Estuvieron presentes la concejala de Igualdade, Rocío López; la directora del CIM, Ana Aldao; y personal técnico de Igualdade e Servicios Sociais. También estuvo presente la Guardia Civil, y representantes de los centros de enseñanza y del centro de salud locales.

El aspecto más destacado de la reunión fue la acción formativa dirigida a las personas integrantes de la mesa sobre la figura de facilitador o facilitadora procesal, profesional que acompaña durante todo el procedimiento judicial a las personas con discapacidad o diversidad funcional que presentan dificultades para expresarse o comprender el proceso.

La formación fue impartida por Manuel Seoane, técnico de la Federación Galega de Asociacións en Favor das Persoas con Discapacidade Intelectual ou do Desenvolvemento (Fademga), quien explicó las funciones de esta figura y su papel fundamental para garantizar el acceso a la justicia en condiciones de igualdad.

Revisar lo acordado

Durante la reunión se procedió también, a la revisión de los acuerdos adoptados en las reuniones anteriores con el fin de evaluar el grado de cumplimiento.

Así mismo, se analizaron distintos casos y situaciones de especial vulnerabilidad para mejorar la coordinación de las actuaciones entre los distintos ámbitos representados y avanzar hacia una propuesta más eficaz e integral.

El Concello larachés agradece la implicación y colaboración de todas las personas participantes y de los sectores representados en la mesa, destacando la importancia de continuar trabajando de manera coordinada y comprometida en la lucha contra la violencia de género, con el objetivo de ofrecer una atención cada vez más eficaz y garantizar la protección de las víctimas.