Avanza el proceso para la mejora de la red de abastecimiento de Caión y la creación de una nueva aplicación informática

Vista de Caión EC

La Mesa de Contratación de A Laracha abrió este viernes las plicas y calificó las propuestas presentadas a dos licitaciones abiertas actualmente, que serán adjudicadas en los próximos días. En el caso del proyecto para renovar la red de abastecimiento de agua en la avenida Méndez Núñez de Caión, se presentaron tres ofertas. El otro proyecto, para la creación de un nuevo software destinado a la gestión de las instalaciones y del pago en línea de las actividades municipales, recibió dos ofertas.

En lo que respecta a la mejora del abastecimiento en Caión, se trata de una actuación fruto de la auditoría técnica de la red municipal realizada recientemente, en la que se concluye que las canalizaciones de fibrocemento son las que presentan un mayor número de averías y pérdidas de agua. La avenida Méndez Núñez cuenta con una canalización de estas características que será sustituida por otra nueva de polietileno de alta densidad en una distancia de 130 metros.

Además de renovar la red de tubería principal, se harán las conexiones con las redes existentes y las acometidas de las viviendas afectadas. En total, el presupuesto alcanza los 48.662,28 euros y será cofinanciado por Augas de Galicia en el marco del Plan de Recuperación, Transformación e Resiliencia, financiado por la Unión Europea-NexGenerationEU.

En cuanto al segundo proyecto, para avanzar en la digitalización de los servicios municpales, está dotado con un máximo de 23.232 euros, será cofinanciado por la Axencia Galega de Desenvolvemento Rural (Agader) en el marco de la convocatoria de ayudas de la Intervención Leader, cofinanciadas por el Feader dentro del Plan Estratéxico da PAC 2023-2027 (PEPAC). El objetivo de esta iniciativa es mejorar, facilitar y optimizar el procedimiento de inscripción en las diferentes actividades. Se hará apostando por una herramienta moderna, intuitiva y de fácil manejo tanto para la ciudadanía como para el personal municipal.