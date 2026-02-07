Caión acogerá en abril una jornada de radio escolar con alumnos de Galicia y Portugal

Reunión para organizar el programa de radio escolar que se celebrará en Caión Cedida

La parroquia larachesa de Caión será el escenario el próximo 24 de abril de una jornada de radio escolar impulsada por la asociación cultural y pedagógica ‘Ponte… nas ondas!’, una iniciativa que reunirá a centros educativos de la Costa da Morte, de otros puntos de Galicia y de localidades del norte de Portugal. El evento se articulará en torno a la realización de un programa de radio en directo que pondrá en valor el patrimonio cultural compartido y la comunicación como herramienta educativa.

La organización del encuentro fue abordada en una reunión de trabajo celebrada en el Centro Sociocomunitario de Caión, en la que participaron el alcalde de A Laracha, José Manuel López Varela, la concejala de Educación, Patricia Bello, y el edil Pablo Cambón, junto con el director del Centro de Formación e Recursos de A Coruña, Emilio Veiga, el asesor de formación José María Varela, y el presidente de ‘Ponte… nas ondas!’, Santi Veloso.

‘Ponte… nas ondas!’ es una asociación con una amplia trayectoria, activa desde 1995, que desarrolla proyectos educativos y culturales en Galicia y en el norte de Portugal con el objetivo de reforzar la identidad cultural común y promover la recuperación y difusión del patrimonio material e inmaterial compartido. La radio escolar constituye uno de los ejes centrales de su actividad, al considerarse una herramienta accesible, participativa y con un gran potencial pedagógico tanto para el alumnado como para el profesorado.

Elemento cultural

Durante el encuentro celebrado en Caión se destacó el grado de implantación que la radio escolar ha alcanzado en los centros educativos y el papel que desempeña el Centro de Formación e Recursos de A Coruña, dependiente de la Consellería de Educación, Ciencia, Universidades e Formación Profesional, en la dinamización y formación del profesorado en este ámbito.

A partir de esta base, la asociación promueve la realización de un programa radiofónico en directo que contará con la participación de centros de varios concellos gallegos y municipios portugueses como Porto, Monçao y Viana do Castelo. El programa se emitirá en directo desde el Centro Sociocomunitario de Caión y podrá seguirse tanto de manera presencial como a través de Youtube y en formato podcast.

Cada centro participante acudirá con un elemento cultural representativo de su entorno, con el objetivo de dar a conocer su patrimonio local y fomentar el intercambio cultural entre el alumnado de los distintos territorios. Como complemento a la actividad radiofónica, está previsto que los escolares realicen visitas a distintos puntos de interés cultural del municipio de A Laracha, lo que permitirá enriquecer la experiencia educativa y reforzar el conocimiento del territorio.

El alcalde, José Manuel López Varela, subrayó que “para o Concello da Laracha é un auténtico orgullo que Caión poida acoller unha iniciativa destas características que une educación, cultura e participación infantil, e que convertirá a nosa vila nun punto de encontro para a rapazada galega e portuguesa arredor do patrimonio e da comunicación”.