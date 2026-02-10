Vía libre al plan de ampliación del polígono industrial de A Laracha

Polígono industrial de A Laracha EC

La ampliación del polígono industrial de A Laracha ha dado un paso decisivo con la publicación este martes en el Diario Oficial de Galicia (DOG) de la aprobación inicial del plan estructurante que permitirá incrementar de forma sustancial la superficie del parque empresarial. Se trata de un trámite clave que abre la fase final de la planificación urbanística de un proyecto estratégico impulsado por Suelo Empresarial del Atlántico (SEA).

El documento aprobado inicialmente prevé la ampliación del parque empresarial sobre una superficie total de 338.885 metros cuadrados, que se eleva hasta los 340.283 metros cuadrados si se incluyen las conexiones exteriores. Con esta actuación, el polígono de A Laracha superará el millón de metros cuadrados de suelo empresarial, consolidándose como uno de los mayores ámbitos industriales de Galicia por extensión, capacidad operativa y localización estratégica.

Tras el periodo de información pública de veinte días hábiles (hasta el 11 de marzo) el plan deberá someterse a su aprobación definitiva. Superado ese trámite, SEA iniciará la redacción de los proyectos de urbanización, expropiación y reparcelación necesarios para ejecutar la ampliación, que contará con una inversión total de 16,63 millones de euros, financiados por la entidad estatal.

La memoria de actuación define la ampliación del parque empresarial como una intervención basada en un modelo de desarrollo sostenible entendido de forma integral, incorporando de manera equilibrada las dimensiones social, económica y ambiental. No se plantea como una mera extensión de suelo industrial, sino como una ampliación funcional y ordenada, capaz de adaptarse a la evolución de la demanda empresarial y de integrarse paisajísticamente en su entorno. Los criterios de ordenación se articulan en torno a cuatro ejes principales.

El primero es la continuidad viaria, garantizando la conexión directa entre los viales del parque actual y los nuevos trazados, con el objetivo de asegurar la fluidez del tráfico interno y la eficiencia logística. El segundo criterio prioriza la integración ambiental y paisajística, situando las zonas verdes y los espacios dotacionales en las áreas de mayor valor ambiental, especialmente en el entorno del rego de Samiráns y en las proximidades del núcleo de Samiráns.

El tercer eje se centra en la flexibilidad funcional del parque, con una ordenación que permita adaptar las parcelas a distintos tamaños y usos mediante procesos de segregación o agregación, atendiendo a la demanda real del mercado. Por último, el cuarto criterio introduce elementos de diseño urbano orientados a dotar al polígono de una imagen formal cuidada, una identidad reconocible y una adecuada resolución de los espacios comunes y del centro de actividad.

Viario y aparcamiento

La ordenación del ámbito se apoya en un eje longitudinal ya existente, la calle Xesteira, situada en el límite sur de la ampliación. Este vial, que conecta una glorieta existente al oeste del parque con otra de nueva creación al noreste, se convierte en el principal elemento estructurante del sistema viario. Desde este eje se desarrollan los ramales de conexión con el parque empresarial actual y un sistema de viales secundarios que definen las manzanas y dan acceso directo a las parcelas. El viario estructurante se completa con una red interna destinada a las parcelas industriales interiores, concebida como un espacio menos transitado, con menores interferencias de tráfico pesado y con continuidad hacia los núcleos rurales de A Torre y Samiráns.

La solución adoptada responde a una trama ortogonal y racional, justificada por criterios de operatividad, economía y optimización del aprovechamiento parcelario. Asimismo, el sistema viario y de estacionamiento ocupa una superficie de 38.809 metros cuadrados, lo que representa el 11,46% del ámbito total de la ampliación.

En materia de aparcamientos, el plan prevé un total de 952 plazas, una dotación muy por encima de los mínimos exigidos por la normativa y acorde con la dimensión del parque empresarial proyectado. De ese total, 496 plazas se sitúan en dominio público, distribuidas entre 60 plazas en los propios viales y 436 plazas en dos grandes bolsas de aparcamiento, la AP-01, con una superficie de 9.294 metros cuadrados, y la AP-02, de 4.555 metros cuadrados. A estas se suman 456 plazas de aparcamiento privado dentro de las parcelas empresariales, repartidas entre las manzanas A y B, con 215 y 241 plazas respectivamente. El diseño incluye además plazas reservadas para personas con movilidad reducida en el dominio público, garantizando la accesibilidad universal del conjunto.

Parcelas y usos

La ampliación se organiza en tres grandes manzanas. La manzana A, de uso industrial, se centra en parcelas de gran tamaño, adecuadas para actividades industriales a gran escala. Cuenta con una superficie aproximada de 38.083 metros cuadrados, una edificabilidad de 0,75 y una superficie construida máxima de 28.562 metros cuadrados, además de 215 plazas de aparcamiento privado. La manzana B, destinada a uso industrial-terciario, ocupa 29.224 metros cuadrados, con una edificabilidad más elevada, de 1,10, y una superficie construida máxima de 32.146 metros cuadrados, además de 241 plazas de aparcamiento. Esta manzana estará destinada a actividades mixtas a lo largo de la calle Xesteira.

La manzana C, de ordenación de eficacia diferida, queda reservada para su desarrollo futuro en función de la demanda, con posibilidad de configurarse inicialmente como una parcela única de más de 133.000 metros cuadrados, pensada para implantaciones singulares de gran tamaño. La superficie total de uso lucrativo alcanza los 200.313 metros cuadrados, lo que supone aproximadamente el 59,11% del ámbito. El plan estructurante define una oferta parcelaria flexible, con pequeñas parcelas de entre 800 y 1.500 metros cuadrados, parcelas medianas de hasta tres mil metros cuadrados y parcelas grandes de más de tres mil metros cuadrados.

Zonas verdes

Uno de los elementos más destacados de la ampliación es el sistema de espacios libres y zonas verdes, que suma un total de 96.485 metros cuadrados, el 28,47% del ámbito. Estas áreas se concentran principalmente en el perímetro este y norte del parque, funcionando como auténticos colchones paisajísticos entre el suelo empresarial y los núcleos residenciales próximos. Las zonas verdes se conciben como parque público, accesible tanto desde el interior como desde el exterior del ámbito, y cumplen una doble función: minimizar el impacto visual del polígono y poner en valor el entorno natural del rego de Samiráns, preservando su vegetación asociada.

El equipamiento previsto se sitúa entre estas áreas verdes, con acceso directo desde una de las nuevas calles y vinculación funcional con los itinerarios peatonales. La ampliación llega en un momento de dinamismo del parque empresarial. En diciembre, SEA formalizó la venta de nuevas parcelas a empresas que ocuparán más de mil metros cuadrados de superficie. Además, a finales de 2025, un clúster empresarial vinculado al vehículo industrial, con posible participación de capital extranjero, reservó espacio en la futura ampliación para un proyecto que podría generar alrededor de 600 puestos de trabajo.