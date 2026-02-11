Presentación pública del plan director de las Torres de Cillobre

Presentación del plan director de las Torres de Cillobre Mar Casal

El Concello de A Laracha presentó este martes a la ciudadanía el plan director del recinto que alberga los restos del conjunto arquitectónico de las antiguas Torres de Cillobre, un documento clave para avanzar en la recuperación, puesta en valor y reaprovechamiento social y cultural de este enclave histórico.

El acto de presentación tuvo lugar en la Casa da Cultura a cargo de Leo González, responsable de proyectos de Trivium Estrategias en Cultura y Turismo, la empresa redactora del plan director. Se dieron a conocer las actuaciones previstas a corto, medio y largo plazo para ponerlo en valor.

Las torres de Cillobre, levantadas en el siglo XIV y destruidas en la revuelta irmandiña del siglo XV, constituyen uno de los símbolos históricos más significativos de A Laracha, hasta el punto de figurar en el escudo municipal.

A través de este documento el Concello da un paso firme para recuperar los restos que se conservan —la vivienda de la torre, parte del muro perimetral y el hórreo anexo— y transformar el recinto en un espacio de referencia cultural.

El documento establece una estrategia global que combina investigación arqueológica, propuestas de musealización, acciones de divulgación y usos culturales y turísticos, sentando las bases para futuros proyectos tangibles como la señalización interpretativa, la organización de visitas guiadas o la creación de un centro de interpretación.