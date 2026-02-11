Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Laracha

Presentación pública del plan director de las Torres de Cillobre

Se trata de un documento clave para avanzar en la recuperación, puesta en valor y reaprovechamiento social y cultural de este enclave histórico

Redacción
11/02/2026 09:07
Presentación del plan director de las Torres de Cillobre
Presentación del plan director de las Torres de Cillobre
Mar Casal
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
0620_liceo_redideal_251121_tamara

El Concello de A Laracha presentó este martes a la ciudadanía el plan director del recinto que alberga los restos del conjunto arquitectónico de las antiguas Torres de Cillobre, un documento clave para avanzar en la recuperación, puesta en valor y reaprovechamiento social y cultural de este enclave histórico.

El acto de presentación tuvo lugar en la Casa da Cultura a cargo de Leo González, responsable de proyectos de Trivium Estrategias en Cultura y Turismo, la empresa redactora del plan director. Se dieron a conocer las actuaciones previstas a corto, medio y largo plazo para ponerlo en valor. 

Las torres de Cillobre, levantadas en el siglo XIV y destruidas en la revuelta irmandiña del siglo XV, constituyen uno de los símbolos históricos más significativos de A Laracha, hasta el punto de figurar en el escudo municipal.

A través de este documento el Concello da un paso firme para recuperar los restos que se conservan —la vivienda de la torre, parte del muro perimetral y el hórreo anexo— y transformar el recinto en un espacio de referencia cultural.

El documento establece una estrategia global que combina investigación arqueológica, propuestas de musealización, acciones de divulgación y usos culturales y turísticos, sentando las bases para futuros proyectos tangibles como la señalización interpretativa, la organización de visitas guiadas o la creación de un centro de interpretación.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina

Te puede interesar

Festa da Filloa de Bardaos

Exitosa Festa da Filloa de Bardaos, en Tordoia
Redacción
Curso de pesca y turismo

Os GALP ofrecen cursos en liña para reforzar a capacitación en pesca e turismo marineiros
Redacción
Camiño de Santiago

La administración gallega convoca a los concellos de las rutas jacobeas al programa ‘Cultura no Camiño’
Redacción
Alcalde de Laxe y conselleira de MMAA

La Xunta ultima el proyecto para la restauración ambiental de la laguna de Traba
Redacción