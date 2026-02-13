Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Laracha

El mal tiempo obliga a paralizar varias mejoras viarias en A Laracha

Entre las actuaciones afectadas se encuentra la renovación integral de la carretera entre A Baiuca y Santa Margarida, en la parroquia de Montemaio

Redacción
13/02/2026 19:14
Inicio de las obras en A Baiuca
Ceida
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
0620_liceo_redideal_251121_tamara

Las condiciones meteorológicas registradas en las últimas semanas han obligado al Concello de A Laracha a paralizar temporalmente varios proyectos de mejora de la red viaria que se encontraban en fase de ejecución. Desde el periodo posterior a la Navidad, la persistencia de las lluvias y los episodios de fuertes vientos han impedido el desarrollo normal de los trabajos previstos en distintas actuaciones de acondicionamiento de carreteras. 

El gobierno local explica que la continuidad de las precipitaciones y las rachas intensas de viento hacen inviable garantizar tanto la seguridad de los operarios como la correcta ejecución técnica de las obras, por lo que se optó por suspender de forma temporal los trabajos hasta que existan condiciones adecuadas. 

Entre las actuaciones afectadas se encuentra la renovación integral de la carretera entre A Baiuca y Santa Margarida, en la parroquia de Montemaior; la renovación de la vía en Padronelo, en Cabovilaño; la mejora de la capa de rodadura en los núcleos de A Millarada, A Tapia y O Corgo de Abaixo, en Soandres; así como la mejora de la carretera entre Encián y As Senras, también en esta parroquia. Además, el proyecto de mejora de la rúa dos Oleiros y de un tramo de la rúa Campo da Feira, en Paiosaco, ya está adjudicado, aunque su inicio no pudo producirse por las mismas circunstancias meteorológicas. 

El Concello lamenta las molestias que esta situación pueda estar causando a los vecinos, especialmente a quienes utilizan habitualmente las vías afectadas, y subraya que se trata de una circunstancia totalmente ajena tanto a la administración local como a las empresas adjudicatarias. Los trabajos se retomarán tan pronto como el tiempo lo permita y existan garantías suficientes para asegurar una ejecución adecuada.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina

Te puede interesar

Trabajos de repotenciación del parque eólico de Monte Redondo

Avanza la tramitación de los eólicos de Sembra, Paxareiras II y Orzar
A. Pérez Cavolo
Consello parroquial

La Diputación invertirá 1,3 millones de euros en mejorar la carretera de Pedra do Sal
Redacción
Visita de la conselleira de Medio Ambiente a Seaia y Caión

La Xunta anima a solicitar ayudas para cuidar el patrimonio natural y cultural en espacios protegidos
Redacción
Presentación del programa De landras a carballos

Vuelve la iniciativa ‘De landras a carballos’, que trabaja la igualdad desde la infancia
Redacción