El mal tiempo obliga a paralizar varias mejoras viarias en A Laracha

Inicio de las obras en A Baiuca Ceida

Las condiciones meteorológicas registradas en las últimas semanas han obligado al Concello de A Laracha a paralizar temporalmente varios proyectos de mejora de la red viaria que se encontraban en fase de ejecución. Desde el periodo posterior a la Navidad, la persistencia de las lluvias y los episodios de fuertes vientos han impedido el desarrollo normal de los trabajos previstos en distintas actuaciones de acondicionamiento de carreteras.

El gobierno local explica que la continuidad de las precipitaciones y las rachas intensas de viento hacen inviable garantizar tanto la seguridad de los operarios como la correcta ejecución técnica de las obras, por lo que se optó por suspender de forma temporal los trabajos hasta que existan condiciones adecuadas.

Entre las actuaciones afectadas se encuentra la renovación integral de la carretera entre A Baiuca y Santa Margarida, en la parroquia de Montemaior; la renovación de la vía en Padronelo, en Cabovilaño; la mejora de la capa de rodadura en los núcleos de A Millarada, A Tapia y O Corgo de Abaixo, en Soandres; así como la mejora de la carretera entre Encián y As Senras, también en esta parroquia. Además, el proyecto de mejora de la rúa dos Oleiros y de un tramo de la rúa Campo da Feira, en Paiosaco, ya está adjudicado, aunque su inicio no pudo producirse por las mismas circunstancias meteorológicas.

El Concello lamenta las molestias que esta situación pueda estar causando a los vecinos, especialmente a quienes utilizan habitualmente las vías afectadas, y subraya que se trata de una circunstancia totalmente ajena tanto a la administración local como a las empresas adjudicatarias. Los trabajos se retomarán tan pronto como el tiempo lo permita y existan garantías suficientes para asegurar una ejecución adecuada.