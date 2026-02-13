Un viaje por la literatura gallega recordará a Rosalía en A Laracha

A Xanela do Maxín en uno de sus espectáculos IG

El Concello de A Laracha celebrará el Día de Rosalía el próximo sábado 21 de febrero con un espectáculo teatral dirigido al público infantil y familiar, en el que se pondrá en valor una de las figuras más importantes de la literatura gallega.

A Xanela do Maxín presentará “Dende Rosalía”, un viaje imaginario donde el público emprende un recorrido por la historia literaria de Galicia de la mano de sus grandes creadoras, empezando por Rosalía de Castro como símbolo de valentía, libertad y amor por la tierra, hasta otras figuras como Francisca Herrera, María Mariño, Victoria Moreno, Xela Arias y Luísa Villalta, descubriendo en cada parada vidas rebeldes, obras luminosas e historias que abrieron camino, tal como explican desde el Concello larachés.

El espectáculo será a las 17.30 horas en la Casa de Cultura, con entrada libre y gratuita. La función es una combinación de teatro, poesía, música y varias sorpresas escénicas. Hologramas y personajes fantásticos conviven para mostrar que estas mujeres no solo hicieron historia, sino que continúan inspirando a las generaciones más jóvenes.

La obra es una celebración de la lengua gallega, de la creatividad y de la fuerza de las mujeres que la mantuvieron viva, desde las escritoras más conocidas hasta las cantareiras anónimas que transmitieron cultura de generación en generación. Se trata de un “espectáculo dinámico, entrañable e participativo, que remata en festa e lembra que cada nena e cada neno levan dentro un anaco de Rosalía e de todas aquelas mulleres que soñaron un mundo máis libre”, subrayan desde el Concello larachés.

El próximo 23 de febrero se cumplirán 169 años desde el nacimiento de la autora gallega universal, a la que se rinde homenaje cada año con diferentes iniciativas.