Las ferias de Paiosaco, Baio y Cee, espejos de la huerta local

Feria Paiosaco este domingo M. N.

Tercer domingo de mes, influenciado por la climatología de este invierno cruel, y sin embargo los escenarios feriales de Paiosaco, Cee y Baio (Zas), con menos puestos y visitas por las fiestas de carnavales, pero de todos modos ofrecían todo un espejo de la extensa y variada huerta de la zona.

El amplio recinto ferial de Paiosaco exhibía mucha a oferta de las patatas de consumo. Los cosecheros de verduras mostraban por su parte montones de “manoxos” de grelos y nabizas, berza gallega, que cotizaban entre 1 y 3 euros, dominado más los lotes de grelos entre 2 y 2.5 euros, como manda el tiempo de Entroido en estas fechas. También se podían encontrar piezas de repollo, que se despachaban entre 1.5 y 3 euros, un precio similar al de la coliflor.

Este domingo también era evidente la oferta de patatas, con más de 2 toneladas de los distintos cosecheros, -dominando mucho la procedencias de Coristanco, con un precio entre 1 y 1.70 euros, mientras que las opciones de planta se vendían a 1 euro. En el apartado de planta de huerta, se apreciaban opciones de berza gallega, coles y repollo, con lotes desde 7 euros el medio ciento de plantas, siendo ya la época propicia para ello, a pesar de que la climatología no da un respiro para llevar a cabo estas tareas en el campo.

Siguiendo con el consumo, las piezas de lechugas se despachaban a 1 euro. En un mercado tan diáfano como Paiosaco se puede encontrar de todo un poco, y una cosechera de Val de Loureda ofrecía aguacate a 4 euros; limones de Baldaio y Val de Barcia de Carral, a 1.5 euros; tomate de árbol a 2 y 3 euros; manzana tabardilla desde los 2 euros y golden entre 1 y 2 euros.

Los codiciados huevos camperos cotizaban este domingo a 5 euros la docena, y otros productos como quesos artesanos desde 7 y 8 hasta los 12 euros, y a 10 euros el kilo. También se ofrecía variedad de puestos de miel, dominado de Os Ancares, a 10 euros. De Lugo también procedías varias empresas chacineras, además de empresarios de Padrón e incluso de la comarca del Ulla, a muchos de los cuales en jornadas como la de ayer no recuperan el coste de transporte.

El mercado de Cee ayer sufría igualmente otro reflejo de la inestabilidad meteorológica, con menos puestos en la zona de O Recheo, sin llegar a los 60 ambulantes. Ambiente de orballo y llovizna, que al final amainó, pero en general el ambiente estaba a medio gas en esta jornada dominical. El mercado de abastos, abierto como es habitual, también ofrecía productos de consumo, y en cuanto al comercio local no ofrecía, precisamente, la mejor visión de negocio.

En contraste, el sector hostelero local, que resulta tan variado y actual en esta villa, sí que estaba a pleno rendimiento para los desayunos, y luego tapeo y comidas, toda vez que esta localidad supone un verdadero centro de ocio y servicio que siempre exhibe una destacada capacidad de arrastre.

Otra localidad a medio gas este domingo fue el recinto nuevo de Baio (Zas), con menos puestos ambulantes en textil, calzado, algo de alimentación y varios. Entre la climatología adversa y la resaca del Entroido, el ambiente fue flojo en general. El comercio local de esta urbe mantiene su tirón en cada feria, y no digamos la hostelería, donde se elaboran variedad de productos típicos en sus diferentes establecimientos.