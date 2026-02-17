El Entroido llena la comarca de color, música y diversión con el protagonismo en los concursos de A Laracha y Fisterra

Comparsa Os da Charca, ganadora en Fisterra Darío Gómez

La jornada del martes estuvo llena de actividades por toda la comarca, desde el Entierro de la Sardiña en Carballo hasta la gastronomía con las recetas antroideiras de Muxía. Pero si algo destacó fueron los concursos de disfraces. Los vecinos de Cabana, Zas, A Laracha, Camariñas, Fisterra y Malpica —en este último caso los más pequeños— pudieron disfrutar de estas competiciones.

Carballo se llenó de música un año más con los pasacalles de Asacocirco y de la charanga Santa Compaña para oficiar un Entierro de la Sardiña a las 19:00.

El cierre del Carnaval tuvo mucha afluencia en la capital de Bergantiños y mañana se celebrará también en Camariñas, Corcubión y Muxía, en este caso con su particular Enterro do Percebe.

Los disfraces premiados

La comarca se llenó de toxos, máscaras, luz, encaixe, barajas y puzzles por el Entroido. En Camariñas, el pabellón polideportivo acogió su tradicional concurso de comparsas a partir de las 12:00 horas. Resultaron ganadoras las siguientes agrupaciones: Fíos de Salitre, de las Cansorriñas, primer premio de 800 euros por ensalzar de nuevo el encaje; Trubisquiñas, segundo premio de 600 euros por dar luz otro día más; y Ponte Disfraz, tercero, valorado en 300 euros.

Por la tarde fue el turno de uno de los concursos más grandes de la comarca, en el pabellón de Fisterra, con cuatro comparsas. La comparsa ganadora fue Os da Charca, con su homenaje a la baraja de póker, con un premio de 1.700 euros; el segundo premio de 1.400 euros fue para Brincadeira y el tercero, de 1.200 euros, para Latexo galego de Mocatriz de Vimianzo. La otra agrupación recibió 350 euros por participar.

La comparsa Mocatriz, tercera en el concurso de Fisterra Darío Gómez

El desfile de Zas repartió un total de 2.600 euros en premios. En las categorías infantiles, de 0 a 5 años, los ganadores fueron Medusas (200 euros), Sirenas (150 euros) y Marcianas (100 euros). En la categoría de 6 a 14 años, los primeros puestos recayeron en Nin rato nin rata (200 euros), Cabeza Monta (150 euros) y Domador Caracol (100 euros) Para mayores de 15 años, los premios fueron para Zapalatas (300 euros), Chamán (200 euros) y Outono Máxico (100 euros).

En la categoría de Grupos y Comparsas, los ganadores fueron Douche ca bara (400 euros), Cheo de Moscas (300 euros) y Payasos Justicieiros (200 euros). Además, el Premio Especial ‘Zaschoqueiro’, de 200 euros, reconoció al personaje más original y estrafalario, que en esta ocasión fue Vaqueiro Gandeiro.

El alcalde de Zas, Manuel Muíño, destacó la alta participación y el ambiente festivo durante toda la jornada, subrayando la importancia de un Entroido que “dinamiza la vida social y cultural del municipio y es ya una cita imprescindible en el calendario festivo de Zas”. La fiesta en el concello zaense ya comenzó a las 17:00 con actividades para los más pequeños y la actuación de Duende Circo y DJ Rokiño.

Galería Espectacular desfile de Entroido en A Laracha Ver más imágenes

En A Laracha se puso a tono con la música de Fania Blanco Show antes de repartir 5.000 euros en premios en la Praza Les Sables d´Olonne a los mejores disfraces.

La comparsa ganadora fue Os Titiriterios Peliqueiros, con un premio de 1.000 euros; A Romaría de Santa Paciencia en Vilaño se llevó el segundo puesto con 600 euros y A Nosa Terra, el tercero con 500 euros.

Desfile de Entroido en A Laracha Mar Casal

El premio de pareja fue para Entre Pompóns (90 euros), seguido de Marcianiños (80 euros) y Las Fregonetas (70 euros). En la categoría de grupo, las Xirafas Peregrinas ganaron 350 euros; Furbymania, 300 euros; y Os Ben Lavadiños, 250 euros.

En la competición individual, O Pequeno Asier Sparrow obtuvo 75 euros; Cristóbal Colón, 60 euros; y Antón o Pintor, 50 euros. Entre los adultos triunfaron Kalitra Filla da Natureza (75 euros), Rei do carnaval oscuro (60 euros) y Coa auga ata o Cuello (50 euros).

La jornada de Entroido en la comarca volvió a llenar calles y pabellones de risas, color y creatividad. Desde los más pequeños hasta los adultos, todos disfrutaron de los disfraces, las comparsas, la música y los premios que reconocieron la ilusión y el talento de los participantes. Aunque el martes cerró con música y desfiles, el espíritu del Carnaval de la Costa da Morte seguirá vivo durante los próximos días con más actividades y celebraciones.

Entierro de la sardiña en Camariñas y Corcubión y del percebe en Muxía

El Miércoles de Ceniza combina diversión para los más pequeños y tradiciones centenarias. En A Laracha, los niños participarán en un taller de máscaras a las 10:00 horas y por la tarde, a las 17:30, disfrutarán del espectáculo de magia de Joshua Kenneth.

Coristanco acogerá un encuentro literario con Lío, a pantasma canta ca-ca, mientras que en Malpica los pequeños asistirán a Contos para caghar patatillas de Brais Hortas, con merienda incluida.

La jornada festiva continúa con los tradicionales entierros: a las 17:00 horas en Camariñas se celebrará el Enterro da Sardiña, acompañado de música y chocolate; a las 18:00 horas tendrá lugar el entierro en Corcubión con animación de los Gaiteiros da Universidade Popular. El día concluye en Muxía con el Enterro do Percebe a las 19:00 horas, seguido de fuegos artificiales y chocolatada.