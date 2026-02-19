Los nacionalistas laracheses hablan de un deterioro de la gestión del gobierno local

El Bloque Nacionalista larachés ha denunciado en varias sesiones plenarias el “deterioro” en la gestión municipal, incluyendo, según sus palabras, obras mal ejecutadas, retrasos y, especialmente, la inexistencia de presupuestos anuales cuando efebrero está casi acabado.

Su portavoz, Carolina Castiñeiras, afirma: “Non hai excusa para que un goberno municipal en maioría non teña cumprido coa súa obriga de presentalos e aprobalos (los presupuestos) antes de final de ano”. Señaló que, el año pasado se retrasaron por proyectos de gran envergadura, pero este año “non hai nada disto”.

El BNG subraya que la falta de presupuestos evidencia la nula capacidad de gestión y critica que “se as cousas se fan a última hora ou fóra de prazo…entón para que serve o goberno?”.

Castiñeiras añadió que se han perdido subvenciones y que las obras públicas tardan demasiado en ejecutarse y en ocasiones mal, como las pistas polideportivas de Leborís. Por ello, exigen al gobierno local presentar cuanto antes los presupuestos.