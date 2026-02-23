Mi cuenta

Laracha

El gobierno larachés propone modificar la RPT para incluir 19 nuevos puestos de trabajo

El asunto se abordará en la reunión que el jueves celebrará la mesa de negociación

Manuel Froxán Rial
23/02/2026 22:37
Vista de la sede consistorial de A Laracha
El Concello de A Laracha convocó para el próximo jueves una reunión de la mesa de negociación en la que participarán miembros del gobierno local y representantes sindicales, al objeto de avanzar en diferentes asuntos de relevancia para la organización interna y las condiciones laborales del personal municipal, en este último caso como paso previo a presentar la propuesta de presupuestos general para este año. 

Entre los asuntos a abordar está una modificación puntual de la Relación de Puestos de Trabajo (RPT). 

El gobierno local propone la incorporación de 19 nuevos puestos de trabajo considerados necesarios para el correcto funcionamiento das diferentes áreas de gestión. 

Esto posibilitará que dichas plazas, que responden a necesidades estructurales del Concello, queden reflejadas no organigrama oficial municipal para darles estabilidad administrativa, siendo también un requisito imprescindible para que, en el futuro, puedan formar parte de una oferta de empleo público, siempre que la tasa de reposición así lo permita. 

En el momento actual la RPT contempla 40 puestos de trabajo, por lo que con los nuevos propuestos harían un total de 59. 

También se llevará a la mesa de negociación, como trámite necesario, el incremento salarial del 1,5 % para el personal municipal que será contemplado en el presupuesto del año 2026. 

Aunque este aumento ya está aplicándose desde o pasado mes de enero, debe ser igualmente objeto de negociación formal.

Regular el teletrabajo

Otro de los asuntos a tratar será la regulación del teletrabajo, estableciendo criterios claros sobre qué puestos podrán acogerse a esta modalidad, el número máximo de días autorizados y los requisitos que deberán cumplirse para garantizar tanto la prestación eficaz del servicio público como la correcta organización interna. 

Por último, se abordará la regulación de la carrera profesional para la promoción horizontal del funcionariado y del personal laboral municipal. 

La propuesta contempla la implantación de este sistema en todos los puestos de trabajo, definiendo incentivos vinculados a la antigüedad y a la formación con el objetivo de reconocer el desempeño, fomentar la cualificación continua y favorecer la motivación del personal. 

Desde el gobierno larachés apuntan que con la convocatoria de esta reunión se reafirma su voluntad de diálogo y de mejora continua de la estructura organizativa municipal, apostando por consolidar los servicios públicos y avanzar en la estabilidad y la profesionalización del cuadro de personal. 

