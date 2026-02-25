A Laracha apuesta por la cultura en femenino para conmemorar el Día da Muller

Presentación del programa 8 de marzo en A Laracha Mar Casal

El Concello de A Laracha apuesta por la cultura en femenino para conmemorar el 8 de marzo, el Día Internacional da Muller. El alcalde, José Manuel López Varela; la concejala de Igualdad, Rocío López; la directora del Centro de Información a las Mujeres (CIM), Ana Aldao; y la técnica de Igualdad, Alba Varela, presentaron ayer la programación municipal en torno a esta celebración, donde la cultura tiene un papel protagonista.

El programa incluye un conjunto de actividades culturales y de sensibilización que se llevarán a cabo durante las próximas semanas con el objetivo de promover la reflexión, la participación ciudadana y el avance hacia una igualdad real y efectiva entre mujeres y hombres. El domingo 8 de marzo se celebrará una concentración en la Praza da Cultura (12.30 horas), donde se leerá el manifiesto institucional a cargo del Espacio de Participación de la Infancia y Adolescencia (EPIA).

También se incluye una actuación de A Casa da Música. Uno de los ejes centrales de la programación será el ciclo de cortometrajes dirigidas por mujeres, organizado en colaboración con la plataforma CortoEspaña. Se proyectarán los sábados 7, 14 y 21 de marzo en la Casa da Cultura (19.30 horas), con entrada libre y gratuita. Durante eses días se podrán ver un total de 16 trabajos de destacadas directoras del panorama nacional, piezas con un amplio recorrido en festivales y reconocimientos que abordan desde diferentes perspectivas cuestiones sociales, emocionales y de género.

También habrá dos cuentacuentos para el público infantil con la educadora social y promotora de igualdad Tamara R. Pereira, fomentando la participación activa de los niños de entre 5 y 8 años. Mediante el juego, se explorará el concepto de igualdad adaptada las diferentes edades. Las sesiones serán el jueves 5 de marzo en Paiosaco y el 12 en Caión.

Además, en las tres bibliotecas municipales se habilitarán espacios específicos con recomendaciones de lecturas vinculadas a la igualdad para cercar los recursos a todos las personas. En la presentación se destacó que esta programación no se limita a una fecha concreta, sino que forma parte de un trabajo transversal que el Concello realiza durante todo el año para construir una sociedad más justa. Así, el alcalde animó a los vecinos a participar activamente en estas actividades y a sumarse a la reivindicación del 8M para seguir avanzando hacia la plena igualdad entre hombres y mujeres.