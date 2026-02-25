Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Laracha

A Laracha impulsa una app municipal y opta a tres líneas de subvenciones autonómicas

El Concello adjudica la gestión online de actividades y solicita fondos para empleo, salvamento y residuos

Redacción
25/02/2026 20:30
Un anterior obradoiro de empleo en A Laracha
Un anterior obradoiro de empleo en A Laracha
EC
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
0620_liceo_redideal_251121_tamara

La Xunta de Goberno de A Laracha acordó adjudicar a LYN Soluciones Tecnológicas el contrato para crear una nueva aplicación informática destinada a la gestión de inscripciones y pago en línea de las actividades municipales. 

El objetivo es mejorar y optimizar el procedimiento en los programas culturales y deportivos que organiza el Concello, facilitando los trámites tanto a la ciudadanía como al personal municipal. El presupuesto asciende a unos 23.000 euros, cofinanciados por el Concello y la Axencia Galega de Desenvolvemento Rural (Agader) en el marco de la Intervención Leader, con fondos Feader dentro del Plan Estratégico de la PAC 2023-2027. 

Tres ayudas

En la sesión también se acordó concurrir a tres convocatorias de la Xunta. Dentro del programa Galicia Suma Talento: Rural Activo 2026, el Concello fomentará el empleo mediante la contratación de personas desempleadas para las cuadrillas municipales de mantenimiento y valorización de zonas verdes, incluyendo actuaciones de gestión de biomasa. 

Asimismo, concurrirá a la convocatoria para el servicio de vigilancia, rescate y salvamento en espacios acuáticos naturales, que permitirá sufragar parte de los cerca de 60.000 euros que supone el dispositivo en la playa de Caión. 

Además, al amparo del Fondo de Compensación Ambiental, solicita financiación para adquirir nuevos contenedores para reforzar la recogida selectiva

En el apartado urbanístico, se concedió licencia al centro residencial Avós Felices, en Arén (Cabovilaño), para ampliar la parcela y las instalaciones, lo que permitirá aumentar la capacidad en nueve plazas, hasta un total de 48. También fueron concedidas dos licencias para la rehabilitación y ampliación de viviendas en Vilaño y Soandres.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina

Te puede interesar

Entre el material incautado figuró un revolver, varias ballestas y carabinas de aire comprimido

Detenidos dos autores de una treintena de robos que tenían su base logística en A Laracha
Agencias
Un anterior obradoiro de empleo en A Laracha

A Laracha impulsa una app municipal y opta a tres líneas de subvenciones autonómicas
Redacción
Presentación del programa 8 de marzo en A Laracha

A Laracha apuesta por la cultura en femenino para conmemorar el Día da Muller
Redacción
Vista de la sede consistorial de A Laracha

El gobierno larachés propone modificar la RPT para incluir 19 nuevos puestos de trabajo
Manuel Froxán Rial