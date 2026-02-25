A Laracha impulsa una app municipal y opta a tres líneas de subvenciones autonómicas

Un anterior obradoiro de empleo en A Laracha EC

La Xunta de Goberno de A Laracha acordó adjudicar a LYN Soluciones Tecnológicas el contrato para crear una nueva aplicación informática destinada a la gestión de inscripciones y pago en línea de las actividades municipales.

El objetivo es mejorar y optimizar el procedimiento en los programas culturales y deportivos que organiza el Concello, facilitando los trámites tanto a la ciudadanía como al personal municipal. El presupuesto asciende a unos 23.000 euros, cofinanciados por el Concello y la Axencia Galega de Desenvolvemento Rural (Agader) en el marco de la Intervención Leader, con fondos Feader dentro del Plan Estratégico de la PAC 2023-2027.

Tres ayudas

En la sesión también se acordó concurrir a tres convocatorias de la Xunta. Dentro del programa Galicia Suma Talento: Rural Activo 2026, el Concello fomentará el empleo mediante la contratación de personas desempleadas para las cuadrillas municipales de mantenimiento y valorización de zonas verdes, incluyendo actuaciones de gestión de biomasa.

Asimismo, concurrirá a la convocatoria para el servicio de vigilancia, rescate y salvamento en espacios acuáticos naturales, que permitirá sufragar parte de los cerca de 60.000 euros que supone el dispositivo en la playa de Caión.

Además, al amparo del Fondo de Compensación Ambiental, solicita financiación para adquirir nuevos contenedores para reforzar la recogida selectiva.

En el apartado urbanístico, se concedió licencia al centro residencial Avós Felices, en Arén (Cabovilaño), para ampliar la parcela y las instalaciones, lo que permitirá aumentar la capacidad en nueve plazas, hasta un total de 48. También fueron concedidas dos licencias para la rehabilitación y ampliación de viviendas en Vilaño y Soandres.