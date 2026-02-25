Detenidos dos autores de una treintena de robos que tenían su base logística en A Laracha

Entre el material incautado figuró un revolver, varias ballestas y carabinas de aire comprimido Cedida

La Guardia Civil, en el marco de la operación Currelos, ha detenido a dos hombres, de 41 y 33 años y vecinos de A Laracha y Arteixo, como presuntos autores de una treintena de robos, principalmente en garajes y trasteros en el área de A Coruña.

Según informa la Guardia Civil en un comunicado, los robos se produjeron en los municipios coruñeses de Cerceda, Oleiros, Culleredo, Cambre, Carral y Arteixo.

Los apresados empleaban un inmueble de A Laracha como base logística para el almacenamiento de los objetos sustraídos.

Las detenciones se produjeron el 19 de febrero en el casco urbano de Cerceda, donde un dispositivo de vigilancia permitió localizar a los sospechosos “en pleno acto delictivo”.

El conductor carecía de permiso de conducción y presentaba indicios compatibles con el consumo de sustancias estupefacientes.

Las investigaciones se iniciaron tras detectarse un incremento de robos con fuerza en instalaciones municipales en el municipio de Cerceda.

Tras centrarse en dependencias públicas, los ladrones pasaron al ámbito privado, con especial incidencia en garajes y trasteros de comunidades residenciales.

Tras las detenciones, el registro en el domicilio de A Laracha permitió localizar un revólver del calibre 36 (sin número de serie y en avanzado estado de oxidación); varias ballestas y carabinas de aire comprimido; así como una importante cantidad de material relacionado con los robos: herramientas, enseres y objetos de diversa índole.

La investigación la ha llevado a cabo el Equipo ROCA de la Compañía de Santiago, en colaboración con la Policía Local de Cerceda y la Guardia Civil de Santiago.

El Tribunal de Instancia, Sección Civil y de Instrucción, Plaza 3 de A Coruña, ha decretado el ingreso en prisión para los dos detenidos por supuestos delitos de robo con fuerza, tenencia ilícita de armas y atentado contra la autoridad y la seguridad vial.

Sobre ambos delincuentes pesaban requisitorias judiciales previas, además de contar con un amplio historial de antecedentes por hechos de similar naturaleza.