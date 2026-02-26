Aumento salarial y 19 nuevos puestos en la RPT de A Laracha

Hoy se celebró en A Laracha una mesa de negociación en la que participaron miembros del gobierno local, representantes sindicales, la empresa redactora de la modificación de la Relación de Puestos de Trabajo (RPT) —JL Tudón Consultores en Organización— y un asesor de la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), para abordar diversos asuntos que afectan a las condiciones profesionales tanto del funcionariado como del personal laboral del Concello.

En la reunión hubo consenso en las cuestiones que afectan directamente al capítulo 1 del presupuesto municipal, relativo a los gastos de personal. Una de las medidas acordadas fue el incremento salarial del 1,5 % para el conjunto del personal municipal, que ya se viene aplicando desde el pasado mes de enero y que ahora queda formalmente avalado en el marco de la negociación colectiva.

Asimismo, se acordó la incorporación de una partida específica destinada a la implantación de la carrera profesional, dando así cumplimiento al compromiso de regular este sistema de promoción horizontal.

Estos acuerdos suponen un paso decisivo para avanzar en la tramitación del proyecto de presupuestos municipales para el ejercicio 2026, que se prevé elevar al Pleno para su debate y, en su caso, aprobación en los próximos días.

Nuevos puestos de trabajos

Otro de los asuntos abordados ebn esta reunión fue la modificación puntual de la RPT con la incorporación de 19 puestos por necesidades organizativas, lo que permitirá regularizar administrativamente estas plazas dentro de la estructura oficial que se propondrá al Pleno. La mayoría de estos puestos ya están cubiertos por personal interino a través de diferentes programas.

La modificación incluye plazas distribuidas en las áreas de Administración General y Económica, Seguridad, Urbanismo, Cultura y Deportes y Servicios Sociales, entre las que figuran técnicos de gestión, administrativos, personal informático, un coordinador de Protección Civil, un ingeniero técnico y refuerzos en los servicios sociales.