Reunión informativa para los propietarios afectados por la ampliación del polígono

Polígono industrial de A Laracha EC

El Concello de A Laracha celebrará el martes 3 de marzo, a las 18.30 horas, en la Casa da Cultura, una reunión informativa dirigida exclusivamente a los titulares de las parcelas afectadas por la aprobación inicial del plan estructurante para la ampliación del parque empresarial del municipio larachés.

El encuentro está orientado únicamente a los propietarios incluidos en el ámbito del plan, al ser los directamente afectados por el procedimiento actualmente en tramitación. Las personas convocadas estos días están recibiendo la correspondiente comunicación municipal con el objetivo de que todos dispongan de la información necesaria y puedan asistir si así lo consideran oportuno

La convocatoria se produce después de que la Xunta de Galicia notificara a los titulares de las referencias catastrales afectadas la apertura del período de información pública, dentro del cual pueden presentar alegaciones y observaciones.

Desde el Concello consideran conveniente complementar ese trámite administrativo con una reunión presencial que permita explicar de manera clara el contenido del documento, el alcance de la ordenación prevista y el estado actual del procedimiento.

Durante el encuentro se ofrecerá información detallada sobre la ampliación proyectada, se resolverán dudas técnicas y administrativas y se orientará a los asistentes sobre el proceso de presentación de alegaciones ante la Xunta, cuyo plazo finaliza el 11 de marzo.

La asistencia será voluntaria y, en todo caso, no sustituye los trámites individuales que cada titular pueda ejercer en el marco del procedimiento legalmente establecido. La ampliación del parque empresarial constituye una de las actuaciones estratégicas planteadas por el gobierno local en materia de desarrollo económico.

Alto nivel de ocupación

El alto nivel de ocupación que registra actualmente el polígono evidencia la necesidad de habilitar nuevo suelo industrial para atender la demanda existente, facilitar la implantación de nuevas iniciativas empresariales y permitir el crecimiento de las ya asentadas en A Laracha.

Desde el Concello subrayan que este tipo de proyectos debe avanzar acompañado de un proceso informativo y participativo que garantice que las personas afectadas dispongan de toda la documentación y puedan ejercer plenamente sus derechos durante el período de información pública.