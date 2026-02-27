A Laracha impulsa la inserción laboral con el Programa Integrado de Emprego

Belén do Campo con representantes del gobierno laraches en su visita al municipio | mar casal

La delegada de la Xunta en A Coruña, Belén do Campo, acompañada del alcalde de A Laracha, José Manuel Varela, visitó este viernes el Programa Integrado de Emprego (PIE) desarrollado por el Concello.

Do Campo destacó el papel clave de estas iniciativas en la integración sociolaboral de colectivos con más dificultades para acceder al mercado laboral, impulsadas junto a concellos y entidades sin ánimo de lucro.

El PIE de A Laracha, con una aportación de 220.000 euros de la Xunta, cuenta con un centenar de personas desempleadas, entre jóvenes menores de 30 años, mayores de 52, personas con discapacidad, beneficiarios de prestaciones, mujeres y desempleados de larga duración.

Los participantes siguen itinerarios personalizados que combinan orientación, formación, acompañamiento e intermediación laboral, adaptados a sus necesidades y objetivos profesionales.

En el ámbito formativo, ya se completó un curso de comedor escolar desde una perspectiva socioeducativa. Esta semana comenzaron los módulos de gestión logística y primeros auxilios, y en los próximos meses se impartirán operaciones de caja y reposición, recepción y atención al cliente, introducción a la inteligencia artificial, conducción de carretillas, seguridad e higiene industrial y administración con aplicaciones informáticas.

Estas acciones refuerzan la cualificación profesional y las oportunidades de inserción en A Laracha. Los PIE incluyen talleres de orientación, técnicas de motivación, desarrollo de habilidades sociolaborales y preparación para entrevistas.

Se fomenta además el contacto con el tejido empresarial y la realización de prácticas profesionales no laborales. Cada proyecto cuenta con un equipo técnico especializado y se subvencionan costes salariales, desplazamientos, materiales, formación y bolsas de asistencia de 10 euros diarios.

En la convocatoria 2025-2026, Galicia concedió PIE a 19 concellos con un presupuesto de 4 millones de euros, de los cuales 10 municipios de A Coruña recibieron más de 2,1 millones.

Además, 30 entidades sin ánimo de lucro recibieron cerca de 6,3 millones, 15 de ellas en la provincia de A Coruña con más de 3,3 millones.

Como novedad, se destinaron 2 millones a planes específicos para mayores de 52 años y otros 2 millones para mujeres, que representan alrededor del 60 % de los participantes.

Resultados del PIE

Belén do Campo destacó que en los últimos cinco años más de 8.000 personas desempleadas se han incorporado al mercado laboral a través de los PIE, con una tasa media de inserción superior al 47%.

Durante ese tiempo, se han llevado a cabo más de 44.300 sesiones individuales de orientación y acompañamiento, y se impartieron más de 56.000 horas de formación adaptadas a las necesidades del mercado y de las empresas locales.

La delegada subrayó que la Xunta continuará reforzando este instrumento con una inversión de más de 10 millones de euros en 2026, que se sumará a los casi 129 millones destinados desde 2019, consolidando la formación y la inserción laboral y favoreciendo la empleabilidad de colectivos con mayores dificultades.