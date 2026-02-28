Laracha
El boxeo llega a A Laracha
La competición se celebró este sábado en el pabellón del instituto Agra de Leborís, con mucha expectación
El pabellón del IES Agra de Leborís de A Laracha acogió este sábado la primera velada de boxeo que se celebra en este municipio, con mucha expectación. La cita fue organizada por la Escuela de Luchadores SKT y el Fight Club Bam Bam con el apoyo del Concello.
En el evento estaban previstos nueve combates de boxeo olímpico y uno de boxeo birmano, con categorías desde joven hasta élite, todas amateur, además del combate estelar entre Martín Iglesias y Serén en la categoría de 57 kilos, y un combate femenino entre Ana García y Sandra Oliveira.