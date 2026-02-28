El boxeo llega a A Laracha

Velada de boxeo en A Laracha este sábado Raúl López Molina

El pabellón del IES Agra de Leborís de A Laracha acogió este sábado la primera velada de boxeo que se celebra en este municipio, con mucha expectación. La cita fue organizada por la Escuela de Luchadores SKT y el Fight Club Bam Bam con el apoyo del Concello.

En el evento estaban previstos nueve combates de boxeo olímpico y uno de boxeo birmano, con categorías desde joven hasta élite, todas amateur, además del combate estelar entre Martín Iglesias y Serén en la categoría de 57 kilos, y un combate femenino entre Ana García y Sandra Oliveira.