Laracha

El boxeo llega a A Laracha

La competición se celebró este sábado en el pabellón del instituto Agra de Leborís, con mucha expectación

Redacción
28/02/2026 21:18
Raúl López Molina
El pabellón del IES Agra de Leborís de A Laracha acogió este sábado la primera velada de boxeo que se celebra en este municipio, con mucha expectación. La cita fue organizada por la Escuela de Luchadores SKT y el Fight Club Bam Bam con el apoyo del Concello. 

En el evento estaban previstos nueve combates de boxeo olímpico y uno de boxeo birmano, con categorías desde joven hasta élite, todas amateur, además del combate estelar entre Martín Iglesias y Serén en la categoría de 57 kilos, y un combate femenino entre Ana García y Sandra Oliveira.

