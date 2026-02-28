Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Laracha

El ciclo Teatro con Salitre vuelve a Caión con tres nuevos espectáculos en el mes de marzo

Todas las funciones serán los viernes a las 21.00 horas, con entrada libre y gratuita

Redacción
28/02/2026 22:03
Festival de Teatro en A Laracha
Festival infantil de teatro en A Laracha
EC
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
0620_liceo_redideal_251121_tamara

El Concello de A Laracha continúa en su apuesta por la promoción cultural y las artes escénicas con la puesta en marcha de la quinta edición del ciclo Teatro con Salitre, que volverá a convertir el centro sociocultural de Caión en un punto de encuentro para el público juvenil y adulto durante este mes de marzo.

 La programación cuenta con tres piezas de estilos muy diversos, combinando creación contemporánea, revisión histórica y comedia con el objetivo de ofrecer una oferta variada y accesible para los vecinos. Las funciones comenzarán el viernes 13 y se prolongarán hasta el viernes 27 del mismo mes. 

El primer espectáculo será “Sol y fuerza”, de aAntena Teatro. Se trata de una propuesta escénica singular, que combina teatro, playback y documentos para construir una farsa basada en hechos reales alrededor de fraudes industriales, memoria y modelos energéticos. El elenco está encabezado por Lucía Veiga, acompañada de Manu Fernández y Virginia Bermúdez. 

El viernes 20 se podrá ver “Mala vida e pior morte de Ricardo III”, de Produccións Teatrais Excéntricas. Interpretada por Evaristo Calvo, este montaje unipersonal presenta un Ricardo III que cuestiona la visión que dejó del William Shakespeare. A través de un monólogo dirigido al público,el monarca reivindica su memoria frente a su imagen deformada que la tradición dramática consolidó, en un ejercicio teatral que combina ironía, revisión histórica y juego metateatral.

 El viernes 13 llega el espectáculo “Un fiambre, unha rosca e un cancán” de la Asociación Cultural Faíscas. Se trata de una comedia de intriga donde la inesperada muerte del dueño de una casa desencadena una investigación. Todas las funciones darán comienzo a las 21.00 horas con entrada libre y gratuita hasta completar aforo.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina

Te puede interesar

Festival de Teatro en A Laracha

El ciclo Teatro con Salitre vuelve a Caión con tres nuevos espectáculos en el mes de marzo
Redacción
Velada de boxeo en A Laracha este sábado

El boxeo llega a A Laracha
Redacción
Belén do Campo con representantes del gobierno laraches en su visita al municipio | mar casal

A Laracha impulsa la inserción laboral con el Programa Integrado de Emprego
Redacción
Polígono industrial de A Laracha

Reunión informativa para los propietarios afectados por la ampliación del polígono
Redacción