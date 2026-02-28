El ciclo Teatro con Salitre vuelve a Caión con tres nuevos espectáculos en el mes de marzo

Festival infantil de teatro en A Laracha EC

El Concello de A Laracha continúa en su apuesta por la promoción cultural y las artes escénicas con la puesta en marcha de la quinta edición del ciclo Teatro con Salitre, que volverá a convertir el centro sociocultural de Caión en un punto de encuentro para el público juvenil y adulto durante este mes de marzo.

La programación cuenta con tres piezas de estilos muy diversos, combinando creación contemporánea, revisión histórica y comedia con el objetivo de ofrecer una oferta variada y accesible para los vecinos. Las funciones comenzarán el viernes 13 y se prolongarán hasta el viernes 27 del mismo mes.

El primer espectáculo será “Sol y fuerza”, de aAntena Teatro. Se trata de una propuesta escénica singular, que combina teatro, playback y documentos para construir una farsa basada en hechos reales alrededor de fraudes industriales, memoria y modelos energéticos. El elenco está encabezado por Lucía Veiga, acompañada de Manu Fernández y Virginia Bermúdez.

El viernes 20 se podrá ver “Mala vida e pior morte de Ricardo III”, de Produccións Teatrais Excéntricas. Interpretada por Evaristo Calvo, este montaje unipersonal presenta un Ricardo III que cuestiona la visión que dejó del William Shakespeare. A través de un monólogo dirigido al público,el monarca reivindica su memoria frente a su imagen deformada que la tradición dramática consolidó, en un ejercicio teatral que combina ironía, revisión histórica y juego metateatral.

El viernes 13 llega el espectáculo “Un fiambre, unha rosca e un cancán” de la Asociación Cultural Faíscas. Se trata de una comedia de intriga donde la inesperada muerte del dueño de una casa desencadena una investigación. Todas las funciones darán comienzo a las 21.00 horas con entrada libre y gratuita hasta completar aforo.