A Laracha gestionará este ejercicio un presupuesto de 11,9 millones de euros

El Concello de A Laracha gestionará este ejercicio el presupuesto más alto de su historia: casi 12 millones de euros. El alcalde, José Manuel López Varela, y el concejal de Facenda, Manuel García, presentaron este lunes las cuentas, que serán aprobadas en la sesión plenaria del próximo 11 de marzo.

Estas previsiones económicas que aumentan en más de un millón de euros con respecto a las del ejercicio anterior representan, según destacaron fuentes municipales, la consolidación de la “senda de crecemento sostido baseado na prudencia, a estabilidade financeira e a responsabilidade na xestión dos recursos públicos”.

El regidor explicó que la presentación de las cuentas se vio retrasada por la falta de datos imprescindibles para cerrar las previsiones económicas, especialmente por la ausencia de Presupuestos Generales del Estado y por la resolución pendiente de la participación municipal en programas de otras administraciones. “Unha vez recollida esa información elaborouse un proxecto de orzamentos realista, rigoroso e adaptado á realidade da Laracha”, señaló López Varela.

La subida de los ingresos está motivada por tres factores. El primero de ellos es el aumento en las previsiones de recaudación de impuestos indirectos, en concreto del Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras (ICIO) derivado de los de proyectos industriales ya presentados en el municipio y que tienen pendiente liquidar este impuesto.

En segundo lugar, está la participación en programas convocados y financiados por otras administraciones (transferencias corriente) y, por último, en el apartado de tasas que registra una subida debido al incremento obligatorio de la tasa de recogida de residuos sólidos urbanos impuesto por el Gobierno central. El resto de tributos y tasas municipales permanecen congelados, manteniendo la política de contención fiscal del ejecutivo local.

En lo que se refiere a los gastos, el presupuesto refleja una vez más el peso estructural de los servicios municipales en las arcas locales. El Capítulo 1, destinado a personal, asciende a 2,79 millones de euros, lo que representa el 23,43% del total. En estas previsiones se incluye el incremento del 1,5% de las retribuciones del personal municipal aplicado desde enero y recoge por primera vez una consignación específica para la carrera profesional del funcionariado municipal, una reivindicación histórica del personal.

Asimismo, el capítulo de gastos corrientes supone más de 7,23 millones de euros, es decir, el 60,74% del presupuesto. Se trata del capítulo más voluminoso, ya que engloba el gasto necesario para garantizar el funcionamiento ordinario del Concello: mantenimiento de infraestructuras, suministros, contratos de prestación de servicios, costes energéticos, limpiezas viarias y de edificios, recogida de residuos y funcionamiento del punto limpio, entre otros. Uno de los capítulos que experimenta mayor crecimiento es el de transferencias corrientes.

El Capítulo 4 se sitúa en 727.810 euros (6,11%), reforzando las ayudas de emergencia social, las subvenciones a entidades culturales, educativas y deportivas y las aportaciones a las comisiones de fiestas. Destaca especialmente el incremento de la partida destinada a bolsas de estudios, que se eleva hasta los 80.000 euros. En palabras del alcalde, “as contas reforzan o compromiso co apoio ás familias e aos estudantes”.

En materia de promoción económica, el Concello continuará impulsando programas formativos como el obradoiro de emprego y el programa integrado de empleo, orientados a mejorar la inserción laboral de personas desempleadas y a dinamizar el tejido productivo local.

Inversiones reales

Especial relevancia adquiere el Capítulo 6, destinado a inversiones reales, que supera el millón de euros, el 8,45% del total. Entre las actuaciones previstas figura la aportación municipal para la creación del nuevo aparcamiento del CEIP Otero Pedrayo; la humanización de la Avenida López Astray y el Plan Especial del Igrexario de Lestón –que incluye expropiaciones y proyecto de urbanización– por 286.252 euros; así como la mejora de la red viaria municipal, con una consignación de 151.000 euros.

También se incluyen 115.000 euros para la puesta en valor de las Torres de Cillobre y otros 115.000 euros para la rehabilitación y equipamiento de la Casa do Concello y su entorno. La renovación de mobiliario e instalaciones municipales contará con 98.000 euros, mientras que la rehabilitación de la Casa reitoral de Montemaior y del Centro Social de la Ínsua de Caión dispondrá de 85.000 euros.

En el apartado de equipamientos, el presupuesto reserva 40.732 euros para equipamiento y aplicaciones informáticas, 35.000 euros para el plan de parques infantiles, 28.000 euros para mejoras en redes de abastecimiento y saneamiento y 22.000 euros para la adquisición de un nuevo vehículo para la Policía Local. A ello se suman 13.000 euros para la renovación de paneles turísticos y de protección ambiental, 10.000 euros para contenedores de recogida selectiva y 7.500 euros para mejoras en instalaciones deportivas.

El estado de gastos se completa con el Capítulo 9, destinado a la amortización de deuda, con 127.000 euros. Desde el Concello subrayan que se trata de un presupuesto elaborado “con cautela nun contexto económico complexo e marcado polo incremento xeneralizado de prezos”, pero que aun así permite reforzar servicios y aumentar inversiones.

El alcalde incidió en que el Concello presenta una situación económica saneada, con equilibrio entre ingresos y gastos y capacidad para seguir avanzando. “Son uns orzamentos vivos, coa previsión de incorporar ao longo do exercicio os remanentes de tesouraría para levar a cabo novas actuacións de investimento financeiramente sostibles”, afirman fuentes municipales.