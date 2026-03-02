La Diputación invierte más de 460.000 euros en el vial que une las localidades de A Silva y Golmar

Vista de la DP-2404 que une Golmar y A Silva Cedida

La Diputación de A Coruña acaba de adjudicar dos nuevas obras de mejora viaria, una al paso de la la DP-2404 por A Laracha y otra, en la DP-2405, en el municipio de Ordes.

El importe conjunto de ambas actuaciones de refuerzo de la seguridad vial supera los 690.000 euros.

Por lo que respecta al municipio larachés, los trabajos de mejora del firme en el vial que une A Silva (Cerceda) con Golmar, cuentan con un plazo de ejecución de cinco meses e incluyen la limpieza de cunetas, el fresado y la pavimentación con mezcla bituminosa en caliente en todo el ancho de la calzada.

Esta actuación permite completar la mejora integral de un vial en el que la Diputación ya había invertido previamente cerca de 181.000 euros en los primeros 3,3 kilómetros y otros 434.903 euros en el tramo entre el punto kilométrico 3+300 y el 7+300.

La Diputación también adjudicó por 229.275,64 euros las obras de mejora del firme en la DP-2405 de Cerceda a Mesón do Vento.

La intervención se centra en un tramo de un kilómetro entre los puntos kilométricos 5+200 y 6+200, en el municipio de Ordes.

El plazo de ejecución estimado es también de 5 meses y contempla el extendido de una nueva capa de rodadura, además de la renovación de la señalización horizontal.