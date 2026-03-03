Un estudio pionero sobre la salud mental de la infancia y adolescencia

La técnica de Servicios Sociais, el alcalde, la concejala de Servicios Sociais y la directora del CIM en la presentación | cedida

El alcalde, José Manuel López Varela; la concejala de Servizos Sociais, Rocío López; la técnica de Servizos Sociais, Mari Ameijeiras; y la directora del Centro de Información ás Mulleres (CIM), Ana Aldao, presentaron ayer una iniciativa pionera consistente en la realización de un estudio para analizar el bienestar emocional y la salud mental de la infancia y la adolescencia del municipio. El regidor explicó que se trata de un estudio que responde a la preocupación municipal por esta realidad, considerando “necesario ter un coñecemento moito máis directo sobre a situación” en un ámbito especialmente sensible.

Rocío López enmarcó el proyecto en el programa Cidades Amigas da Infancia y recordó que el Concello elaboró un Plan Local de Infancia e Adolescencia. La concejala destacó que para llevar a cabo el estudio se contará con la colaboración de los centros educativos del municipio, a los que agradeció su predisposición.

También subrayó la importancia de implicar a “todos os sectores”, como asociaciones deportivas y culturales o el centro de salud, que “seguramente tamén teña moito que dicir neste sentido”. La recogida de información se realizará a través de encuestas en formato físico y en línea, mientras que con el resto de sectores se llevarán a cabo entrevistas con los responsables de las entidades. También participarán los integrantes del Espazo de Participación da Infancia e Adolescencia (Epia), que ayudarán a interpretar los datos.

Proceso de varias fases

Mari Ameijeiras explicó que el estudio estará estructurado en varias fases. En la primera se recogerá información mediante un cuestionario digital que se rellenará en horario lectivo en los centros educativos. El instrumento fue diseñado a partir de diferentes escalas y evidencias científicas consolidadas, adaptadas a la realidad del municipio y a las distintas etapas evolutivas, con el objetivo de garantizar su comprensión y validez.

Toda la información se recogerá en un informe técnico que servirá de base para futuros programas y actividades enfocadas en la salud mental. Está previsto dar a conocer las conclusiones el próximo curso escolar. Ana Aldao recalcó la importancia de la participación, en consonancia con el derecho recogido en la Convención sobre los Derechos del Niño, y destacó el enfoque del estudio.

Factores sociales y comunitarios

El cuestionario inicial abordará dimensiones clave como estado emocional, satisfacción con la vida, relaciones familiares y socicales, expreriencia en el ámbito educativo, así como también hábitos de ocio o el usco de las nuevas tecnologías lo que ayudará a evaluar tanto el bienestar emocional como los factores sociales y comunitarios que influyen en la infancia.