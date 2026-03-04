El gobierno larachés avanza en la tramitación del plan de sectorización de Cerámicas Campo

Instalaciones de Cerámicas Campo en el polígono de A Laracha Archivo

El gobierno de A Laracha aprobó este miércoles de forma inicial el proyecto de estatutos y bases de actuación de la Xunta de Compensación del polígono único del Plan de Sectorización ‘Cerámicas Campo’, un paso administrativo que permitirá avanzar hacia la futura urbanización de este ámbito de suelo urbanizable.

Con el plan de sectorización ya aprobado previamente, el acuerdo adoptado por el gobierno municipal abre la puerta a la constitución de la junta de compensación, el instrumento de gestión urbanística necesario para ejecutar materialmente el desarrollo previsto. La iniciativa fue presentada por propietarios que superan el 50% de la titularidad del ámbito, encabezados por la entidad Epifanio Campo S.L., cumpliendo así el requisito establecido en la legislación urbanística para aplicar el sistema de compensación.

El ámbito afectado por el plan abarca una superficie total de 388.500 metros cuadrados. El desarrollo previsto permitirá ordenar y urbanizar estos terrenos, situados junto a la actual factoría de Campo en el polígono industrial, con el objetivo de crear un nuevo parque empresarial de iniciativa privada. Entre las principales determinaciones del plan figura un aprovechamiento lucrativo máximo de 256.930 metros cuadrados, del que el 10% deberá ser cedido al Concello. Además, se reservan 36.876 metros cuadrados para zonas verdes y cerca de 15.000 metros cuadrados se destinarán a parque deportivo y a equipamientos comerciales y sociales.

El planeamiento también contempla la calificación de unos 26.000 metros cuadrados como sistema viario, así como la creación de 649 plazas de aparcamiento vinculadas a la red de calles del futuro desarrollo. Tras esta aprobación inicial, el expediente se someterá ahora a un período de información pública de un mes. Durante este plazo, los propietarios y titulares de derechos sobre los terrenos podrán presentar alegaciones y solicitar su incorporación a la futura Xunta de Compensación. Una vez superado este trámite y aprobados definitivamente los estatutos, deberá constituirse formalmente la junta en un plazo máximo de tres meses, lo que permitirá iniciar la fase de ejecución de las obras de urbanización.

En la misma reunión, el gobierno local confirmó también la inclusión del proyecto de mejora viaria en el lugar de Vista Alegre, en la parroquia de Soandres, dentro del Plan Camiña Rural 2026-2027 impulsado por Agader. La actuación contempla la renovación del firme de la vía, la ampliación de la plataforma en un tramo del camino y la instalación de señalización horizontal y vertical. El proyecto cuenta con un presupuesto superior a los 123.000 euros.

Asimismo, el Concello acordó concurrir a una línea de ayudas de la Consellería de Política Social e Igualdade destinada a la promoción de la igualdad dentro del Plan Corresponsables. Por último, el gobierno local decidió presentar solicitudes a cinco líneas de ayudas del Fondo de Compensación Ambiental de la Xunta.