La caionesa Carmen Suárez Canedo suma la centenaria número 13 en el municipio de A Laracha

Carmen Suárez, con su familia y Corporación CL

El municipio de A Laracha cuenta con 13 personas centenarias empadronadas: 10 mujeres y 3 hombres. La última en sumarse a este club ha sido Carmen Suárez Canedo, de la parroquia caionesa de Xermaña, nacida el 28 de febrero de 1925.

El Concello felicitó a la nueva centenaria en su vivienda, la misma donde nació y donde celebró su aniversario rodeada de la familia. El alcalde, José Manuel López Varela, acompañado del concejal Alberto Blanco, le entregó una placa conmemorativa en representación de la Corporación municipal. Carmen Suárez Canedo residió toda su vida en la localidad de Caión.

Se dedicó a la agricultura y al cuidado de su familia (hijas, padres y hermanos). Tiene dos hijas, Herminia y María Fernanda, con la que convive actualmente. Carmen también tiene tres nietos: Alejandro, Rebeca y Romina y otros tantos bisnietos: Gala, Manuel y Tomás, los tres de corta edad. Actualmente goza de buena salud, a pesar de su avanzada edad.