SEA informa a los afectados sobre las expropiaciones para ampliar el polígono de A Laracha

López Varela y Sestayo en la reunión con los vecinos afectados por las expropiaciones del polígono de Lendo Cedida

La Casa da Cultura de A Laracha acogió este martes una reunión con los vecinos afectados por las expropiaciones de los terrenos necesarios para ampliar el polígono industrial de Lendo, en A Laracha. La reunión convocada por Suelo Empresarial del Atlántico (SEA) y en la que participó el alcalde José Manuel López Varela, tuvo como objetivo informar a los afectados del proceso y de su alcance.

Actualmente el proyecto del plan estructurante está en fase de información pública y podrá consultarse hasta el 10 de marzo. López Varela recordó que el Concello dispone de un punto de información catastral para ayudar a los vecinos a identificar sus parcelas y animó a los mismos a plantear las cuestiones relacionadas con la titularidad, la superficie o los accesos aprovechando el período de información pública.

Asimismo, la gerente de SEA, Beatriz Sestayo, destacó que los vecinos pueden ponerse en contacto con la entidad bien por teléfono o por correo electrónico para resolver todas sus dudas. Durante la reunión se explicó que la ampliación se llevará a cabo en una única fase y ocupará los terrenos que hay entre el actual polígono y los lugares de A Torre, Samiráns, O Campo da Porta y A Xesteira, “a mellor ubicación posible”, según responsables de SEA.

La valoración definitiva del suelo y de los bienes afectados se realizará más adelante, cuando se redacte el proyecto de expropiación, que también se someterá a información pública. En ese momento, los propietarios podrán alegar contra el acuerdo de valoración, en caso de que no estén de acuerdo. Antes de que llegue ese momento, primero deberá aprobarse de forma definitiva el plan estructurante.

A partir de allí, comenzará la fase de gestión urbanística, con la redacción y tramitación del proyecto de urbanización y de los documentos de expropiación y reparcelación. Esta fase está previsto que se desarrolle durante el próximo año. Tanto el alcalde larachés como la gerente de SEA se comprometieron a mantener nuevas reuniones a los vecinos en el futuro para que dispongan de toda la información y del acompañamiento necesario durante todo el proceso.