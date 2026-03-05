A Laracha inicia las obras para reducir filtraciones en la red de saneamiento

El alcalde, José Manuel López Varela, y los concejales José Ramón Martínez Barbeito y Pablo Cambón revisan la obra | cedida

Comenzaron las obras contempladas en el proyecto del Concello de A Laracha dirigido a reducir las filtraciones en la red de saneamiento municipal, que incluye intervenciones orientadas a mejorar el funcionamiento de los colectores principales que conducen las aguas residuales de los núcleos urbanos de A Laracha y Paiosaco.

El alcalde, José Manuel López Varela, y los concejales José Ramón Martínez Barbeito y Pablo Cambón se desplazaron hasta los lugares de O Pino y O Formigueiro, entre los que se está instalando una nueva tubería soterrada de saneamiento.

Mejorar la eficiencia

El objetivo es evitar posibles desbordes en la confluencia de los colectores existentes que podrían ocasionar vertidos antes de la llegada a la principal estación depuradora de aguas residuales del término municipal.

Este proyecto permitirá incrementar la eficiencia de la red y minimizar posibles riesgos de carácter sanitario y ambiental con una intervención concebida para ofrecer una solución integral y sostenible mediante el refuerzo de la capacidad en ese punto de la red de saneamiento municipal.

El presupuesto asciende a 49.000 euros y la actuación está cofinanciada por Augas de Galicia al amparo de la convocatoria para la concesión de subvenciones, en régimen de concurrencia no competitiva, para la ejecución de actuaciones destinadas a reducir las infiltraciones en las redes de saneamiento municipal, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.