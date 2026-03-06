Mi cuenta

Diario de Ferrol

Una persona resulta herida en una salida de vía en A Laracha

El accidente ocurrió en Portodoso y fue atendido por Bomberos, 061, Guardia Civil y Protección Civil

06/03/2026 20:24
Una ambulancia del 061
Una persona resultó herida tras sufrir una salida de vía en A Laracha, según informó el servicio de emergencias 112 Galicia. Fue un particular quien alertó del accidente. La misma fuente señaló que tuvo constancia del suceso poco antes de las 22.00 horas del jueves, cuando un coche chocó contra una valla en el lugar de Portodoso (A Laracha). 

La persona implicada permanecía en el interior del vehículo y se encontraba inconsciente.Hasta el lugar se desplazaron efectivos de Urxencias Sanitarias de Galicia-061, los Bomberos de Carballo, la Guardia Civil de Tráfico y voluntarios de Protección Civil de A Laracha para atender a la persona herida. Los bomberos valoraron la situación y comprobaron que no era necesario excarcelar a la víctima, que fue evacuada en ambulancia a un centro hospitalario. 

