Laracha

A Laracha renueva el pavimento en la rúa dos Oleiros de Paiosaco y en parte del recinto ferial

La inversión supera los 42.000 euros

Manuel Froxán Rial
07/03/2026 19:53
El edil de Obras, Pablo Cambón, supervisó el comienzo de los trabajos
El edil de Obras, Pablo Cambón, supervisó el comienzo de los trabajos
Cedida
El Concello de A Laracha informa de que empezaron a ejecutarse los trabajos de mejora del firme en la rúa dos Oleiros y en un sector del campo de la feria de Paiosaco. 

Las actuaciones consisten en la renovación completa de la superficie de rodadura para facilitar el tránsito de los vehículos. 

También se contempla la señalización horizontal y el nuevo marcado de las plazas de estacionamiento de vehículos. 

Al estar parte del espacio integrado en el recinto ferial, se incluye el repintado de los puestos de venta en ese sector. 

El proyecto supone una inversión superior a los 42.000 euros que se destinarán a mejorar las condiciones del pavimento en una zona céntrica, residencial y comercial de Paiosaco. 

El edil de Obras, Pablo Cambón, realizó una visita al lugar para supervisar el inicio de las obras.

