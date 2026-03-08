Mi cuenta

Diario de Ferrol

Laracha

Dos heridos en un accidente en A Laracha en el que los Bomberos tuvieron que liberar a una persona

Ep
08/03/2026 13:55
Imagen de archivo de una intervención de los bomberos de Cee
Dos personas han resultado heridas y una de ella ha tenido que ser liberada por los bomberos tras un accidente de tráfico en A Laracha. Los heridos han sido trasladados al Complexo Hospitalario Universitario da Coruña (Chuac).

Tal y como ha informado el 112 Galicia en su boletín, tuvieron constancia del accidente a las 11.15 horas, cuando un particular solicitó ayuda para los implicados en un choque entre dos vehículos en la AC-400, en el kilómetro 13, a su paso por la parroquia de Soandres, en A Laracha. Durante la llamada, el alertante indicaba que podría haber personas atrapadas en el interior de ambos turismos.

Una ambulancia del 061

Una persona resulta herida en una salida de vía en A Laracha

Más información

El 112 Galicia movilizó al Servizo de Urxencias Sanitarias de Galicia-061 y a los Bomberos de Bergantiños. Además, fueron informados los agentes de la Guardia Civil de Tráfico, de la Policía Local y los efectivos de Protección Civil.

Una vez en el lugar de los hechos, los bomberos confirmaron que había una persona atrapada en el interior de cada uno de los dos vehículos implicados. Para liberar a una de ellas fue necesario utilizar material de excarcelación, mientras que la otra pudo salir del turismo por sus propios medios.

Finalmente, ambas personas fueron trasladadas por el personal sanitarios al Complexo Hospitalario Universitario da Coruña para recibir atención médica.

