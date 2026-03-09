Mi cuenta

Diario de Ferrol

Laracha

Arreglos a medida en "Con fío", en A Laracha

Noelia López Suárez, con una amplia trayectoria profesional, está al frente del negocio

Redacción
09/03/2026 21:47
Tienda de Costura en A Laracha
A Laracha cuenta con un nuevo negocio de arreglos a medida, Con fío, que abrió sus puertas en la Avenida de Finisterre 2, bajo, en la antigua tienda de ropa Canifer.  

Al frente se encuentra Noelia López Suárez, una costurera con dilatada experiencia profesional, en patronaje y arreglos. Es previsible que cuente con una elevada carga de trabajo, debido a la escasez de este tipo de negocios. El pasado viernes abría su establecimiento en la capital larachesa. 

