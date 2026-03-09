Arreglos a medida en "Con fío", en A Laracha

Tienda de Costura en A Laracha IG

A Laracha cuenta con un nuevo negocio de arreglos a medida, Con fío, que abrió sus puertas en la Avenida de Finisterre 2, bajo, en la antigua tienda de ropa Canifer.

Al frente se encuentra Noelia López Suárez, una costurera con dilatada experiencia profesional, en patronaje y arreglos. Es previsible que cuente con una elevada carga de trabajo, debido a la escasez de este tipo de negocios. El pasado viernes abría su establecimiento en la capital larachesa.