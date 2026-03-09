Mi cuenta

Laracha

El cocido de la Fonte da Virxe de Estramil reúne a 200 personas

La degustación se llevó a cabo en una gran carpa instalada junto al local social

Manuel Froxán Rial y Redacción
09/03/2026 20:54
Asístentes al cocido social que el fin de semana organizó la ACD Fonte da Virxe de Estramil
Asístentes al cocido social que el fin de semana organizó la ACD Fonte da Virxe de Estramil
Cedida
Estramil fue una de las muchas localidades de la comarca que este fin de semana apostó por organizar, de la mano de la ACD Fonte da Virxe, un cocido social. 

La cita se celebró bajo carpa en las inmediaciones de la sede social y reunió a alrededor de 200 personas. 

El menú dispuesto se completó con las tradicionales filloas, “con e sen rixóns”.

 Para que la fiesta fuese completa no faltó una animada sobremesa musical amenizada por el dúo Arcángel, que ayudó los suyo a hacer la digestión.

