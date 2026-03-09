Laracha
El cocido de la Fonte da Virxe de Estramil reúne a 200 personas
La degustación se llevó a cabo en una gran carpa instalada junto al local social
Estramil fue una de las muchas localidades de la comarca que este fin de semana apostó por organizar, de la mano de la ACD Fonte da Virxe, un cocido social.
La cita se celebró bajo carpa en las inmediaciones de la sede social y reunió a alrededor de 200 personas.
El menú dispuesto se completó con las tradicionales filloas, “con e sen rixóns”.
Para que la fiesta fuese completa no faltó una animada sobremesa musical amenizada por el dúo Arcángel, que ayudó los suyo a hacer la digestión.