El cocido de la Fonte da Virxe de Estramil reúne a 200 personas

Asístentes al cocido social que el fin de semana organizó la ACD Fonte da Virxe de Estramil Cedida

Estramil fue una de las muchas localidades de la comarca que este fin de semana apostó por organizar, de la mano de la ACD Fonte da Virxe, un cocido social.

La cita se celebró bajo carpa en las inmediaciones de la sede social y reunió a alrededor de 200 personas.

El menú dispuesto se completó con las tradicionales filloas, “con e sen rixóns”.

Para que la fiesta fuese completa no faltó una animada sobremesa musical amenizada por el dúo Arcángel, que ayudó los suyo a hacer la digestión.