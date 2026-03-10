El CEIP de Paiosaco impulsa un bosque escolar para fomentar la conciencia ambiental

El alumnado durante la plantación de los árboles | cedida

El alcalde de A Laracha, José Manuel López, el edil de Medio Ambiente, José Ramón Martínez, y la concejala de Educación, Patricia Bello, acudieron ayer al CEIP Alfredo Brañas de Paiosaco para presenciar la jornada de plantación de árboles realizada por el alumnado del centro, que dio los primeros pasos para enriquecer el bosque autóctono existente junto al colegio dentro del programa Aprender del bosque, impulsado por la Fundación María José Jove.

La actividad se desarrolló en terrenos municipales situados junto al centro educativo, lo que permitirá que el alumnado pueda seguir de cerca la evolución del bosque e integrarlo en las actividades pedagógicas del colegio.

En la plantación participaron los 158 alumnos y alumnas del centro, acompañados por la dirección y el profesorado. Durante la jornada se plantaron 39 árboles: 11 castaños y 28 ejemplares de otras especies autóctonas como robles, abedules y alcornoques, siguiendo las indicaciones de técnicos del Centro de Formación y Experimentación Agroforestal de Guísamo.

El CEIP Alfredo Brañas es uno de los cuatro centros gallegos seleccionados para participar en el programa Aprender del bosque, una iniciativa que promueve la creación de pequeños bosques autóctonos en centros escolares y busca fomentar la conciencia ambiental desde edades tempranas mediante la observación y el cuidado del entorno natural. Este proyecto combina educación ambiental, ciencia y participación de la comunidad educativa.