Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Laracha

El CEIP de Paiosaco impulsa un bosque escolar para fomentar la conciencia ambiental

Un total de 158 alumnos participan en la plantación de 39 árboles autóctonos dentro del programa Aprender del Bosque

Redacción
10/03/2026 20:41
El alumnado durante la plantación de los árboles | cedida
El alumnado durante la plantación de los árboles | cedida
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
0620_liceo_redideal_251121_tamara

El alcalde de A Laracha, José Manuel López, el edil de Medio Ambiente, José Ramón Martínez, y la concejala de Educación, Patricia Bello, acudieron ayer al CEIP Alfredo Brañas de Paiosaco para presenciar la jornada de plantación de árboles realizada por el alumnado del centro, que dio los primeros pasos para enriquecer el bosque autóctono existente junto al colegio dentro del programa Aprender del bosque, impulsado por la Fundación María José Jove

La actividad se desarrolló en terrenos municipales situados junto al centro educativo, lo que permitirá que el alumnado pueda seguir de cerca la evolución del bosque e integrarlo en las actividades pedagógicas del colegio. 

En la plantación participaron los 158 alumnos y alumnas del centro, acompañados por la dirección y el profesorado. Durante la jornada se plantaron 39 árboles: 11 castaños y 28 ejemplares de otras especies autóctonas como robles, abedules y alcornoques, siguiendo las indicaciones de técnicos del Centro de Formación y Experimentación Agroforestal de Guísamo. 

El CEIP Alfredo Brañas es uno de los cuatro centros gallegos seleccionados para participar en el programa Aprender del bosque, una iniciativa que promueve la creación de pequeños bosques autóctonos en centros escolares y busca fomentar la conciencia ambiental desde edades tempranas mediante la observación y el cuidado del entorno natural. Este proyecto combina educación ambiental, ciencia y participación de la comunidad educativa. 

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina

Te puede interesar

Club de Saúde

El Concello de A Laracha crea un Club de Salud para pacientes oncológicos
Redacción
El alumnado durante la plantación de los árboles | cedida

El CEIP de Paiosaco impulsa un bosque escolar para fomentar la conciencia ambiental
Redacción
Tienda de Costura en A Laracha

Arreglos a medida en "Con fío", en A Laracha
Redacción
Asístentes al cocido social que el fin de semana organizó la ACD Fonte da Virxe de Estramil

El cocido de la Fonte da Virxe de Estramil reúne a 200 personas
Redacción