El Concello de A Laracha crea un Club de Salud para pacientes oncológicos

Club de Saúde

El Concello de A Laracha pone en marcha un Club de Salud, una iniciativa que nace de la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC) con el objetivo de fomentar el bienestar integral de los pacientes oncológicos, supervivientes de cáncer y también de sus familiares. El programa se desarrollará con la colaboración del Centro de Salud de A Laracha.

Este proyecto de intervención sociocomunitaria está diseñado especialmente para acercar recursos de apoyo y promoción de la salud a personas que residen en entornos rurales, ofreciendo herramientas y espacios de encuentro que contribuyan a mejorar su bienestar físico, emocional y social.

Las actividades se desarrollarán a través de sesiones grupales semanales, coordinadas por profesionales especializados y con el apoyo del voluntariado de la AECC. Los encuentros permitirán a las personas participantes compartir experiencias, adquirir hábitos saludables y fortalecer su red de apoyo. Los talleres se celebrarán en el centro de salud los jueves a partir del 9 de abril, en horario de 17.00 a 18.30 horas. La participación es gratuita, aunque con plazas limitadas.