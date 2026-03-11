Laracha
Éxito de la fiesta gastronómica de Sailors Caión
La entidad, constituida recientemente, celebró un xantar popular el fin de semana, en el que reunió a 150 personas
La recientemente constituida asociación Sailors Caión, de esta localidad larachesa, celebró con gran éxito su fiesta gastronómica y musical el pasado fin de semana. El acto se llevó a cabo en el polideportivo municipal de Xermaña, reuniendo a unos 150 vecinos y amigos.
Durante toda la jornada reinó la animación y camaradería, con actuaciones variadas, y nuevos compromisos para la realización de tareas colectivas edificantes, entre ellas la labor altruista de limpieza de las playas locales.