Diario de Ferrol

Laracha

Éxito de la fiesta gastronómica de Sailors Caión

La entidad, constituida recientemente, celebró un xantar popular el fin de semana, en el que reunió a 150 personas

Redacción
11/03/2026 21:23
Cedida
La recientemente constituida asociación Sailors Caión, de esta localidad larachesa, celebró con gran éxito su fiesta gastronómica y musical el pasado fin de semana. El acto se llevó a cabo en el polideportivo municipal de Xermaña, reuniendo a unos 150 vecinos y amigos. 

Durante toda la jornada reinó la animación y camaradería, con actuaciones variadas, y nuevos compromisos para la realización de tareas colectivas edificantes, entre ellas la labor altruista de limpieza de las playas locales. 

